百花獎／易烊千璽5票險勝奪影帝 衛詩雅封后 「哪吒2」最佳影片

第38屆大眾電影百花獎頒獎典禮暨閉幕式，易烊千璽憑藉《小小的我》中的劉春和一角獲最佳男主角。 (中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 第38屆百花獎在北京舉行，易烊千璽與衛詩雅分別奪得影帝影后，《哪吒之魔童鬧海》拿下最佳影片，多項獎項由101名觀眾評委現場投票決出。

第38屆大眾電影百花獎頒獎典禮10日晚間在北京舉行，本屆八大獎項全部由101名觀眾評委現場投票 ，當場產生結果。女星衛詩雅憑藉「破·地獄」獲得最佳女主角獎，也是首位獲得該獎項的香港 演員；男星易烊千璽則以「小小的我」中對腦癱青年劉春和的演繹，獲得最佳男主角獎，成為最年輕的金雞百花雙料最佳男主角。

揚子晚報報導，每兩年舉辦一次的百花獎10日在北京舉行，易烊千璽最終僅以五票之差，險勝香港影帝老戲骨梁家輝，拿下最佳男主角獎。從百花最佳新人到百花最佳男主角，易烊千璽發表感言表示，「六年前，我從百花拿走了『最佳新人』，那個時候是我第一次演電影。大概八年的時間，我竟然已經從新人到主演了大概12部電影。接下來，希望將更多精力放回到自己的生活，我尊敬這份職業，希望能夠把這份職業的生命力盡可能拉長。」

片中，易烊千璽飾演一名腦癱患者，在肢體語言和台詞表達上的突破性演繹獲得廣泛認可。此前，他已憑該角色斬獲第38屆中國電影金雞獎最佳男主角，成為該獎項史上最年輕的影帝。

獲得最佳女主角獎的衛詩雅發表感言表示，「我覺得一部好的電影可以改變我們的人生，可以令我們活得更好，以後我會拍更多打動人心的好角色、好電影。」在此之前，衛詩雅因拍戲受傷，臉部被縫50多針，這是她受傷後首次公開露面。

另外，演員王驍憑著在電影「南京照相館」中飾演的照相館老闆「老金」一角，榮獲最佳男配角獎，他發表感言說，「我們共同搭建這個電影，傳遞了歷史的真相，也傳遞了人間最美的真善美，願世界和平。」

薩日娜憑藉「抓娃娃」以42票獲得最佳女配角。她發表感言表示，「我拍的電影不多，我是從零開始，跟著沈騰和馬麗點滴的學習，慢慢我從導演的眼中看到了肯定，我才有了自信。」

其他獎項方面，陳麗君憑『鏢人：風起大漠』獲最佳新人獎；「哪吒之魔童鬧海」摘得最佳影片獎；「驚蟄無聲」獲優秀影片獎；大鵬憑藉「長安的荔枝」榮膺最佳導演獎。

大眾電影百花獎是由中國文學藝術界聯合會和中國電影家協會主辦的國家級電影獎項，也是中國唯一依托觀眾投票評選產生的電影大獎，與金雞獎、華表獎並稱為中國電影三大獎。

第38屆百花獎獲獎名單

最佳影片：哪吒之魔童鬧海

優秀影片：驚蟄無聲

最佳導演：大鵬（長安的荔枝）

最佳女主角：衛詩雅（破·地獄）

最佳男主角： 易烊千璽（小小的我）

最佳女配角：薩日娜（抓娃娃）

最佳男配角： 王驍（南京照相館）

最佳編劇：許淥洋、張珂、申奧（南京照相館）

最佳新人：陳麗君（鏢人：風起大漠）

（中國新聞組整理）

第38屆大眾電影百花獎頒獎典禮暨閉幕式在北京舉行，香港演員衛詩雅憑藉《破·地獄》中的郭文玥一角獲最佳女主角。 (中新社)