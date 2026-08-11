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百花獎「王寶強0票」衝熱搜 網友質疑評選機制

中國新聞組╱北京11日電
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首度獲提名百花獎最佳男主角的王寶強，最終獲得「0票」。圖為王寶強受訪畫面。（中新...
首度獲提名百花獎最佳男主角的王寶強，最終獲得「0票」。圖為王寶強受訪畫面。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

第38屆百花獎中，王寶強憑《唐探1900》入圍影帝卻在101位大眾評委現場投票中0票，輿論因此質疑評選機制與喜劇演員在主流獎項中的處境。

第38屆大眾電影百花獎頒獎典禮盛大落幕，然而圍繞著評選結果的輿論風波卻持續發酵。入行26年首度提名百花獎最佳男主角的王寶強，在101位現場大眾評委的實時投票中最終獲得「0票」。該結果隨即以「王寶強0票」話題衝上社交平台熱搜榜首，繼此前沈騰遭遇「0票」尷尬後，再次掀起外界對主流獎項評選機制、大眾審美偏好以及喜劇演員處境的廣泛檢視。

本屆百花獎最佳男主角角逐異常激烈。王寶強憑藉在春節檔票房突破36億元的電影「唐探1900」中飾演華裔印第安獵人「阿鬼」一角入圍，他在片中打破以往純喜劇形象，展現出底層小人物的悲情與複雜內心，獲得不少觀眾與市場的認可。然而，現場開票結果顯示，易烊千璽以48票奪得影帝，梁家輝獲43票，朱一龍、成龍及劉昊然各有進帳，唯獨國民度極高且個人累計票房驚人的王寶強顆粒無收。

「初選階段由千萬網友投票推舉，到了終評現場卻一票未得。」這種極端的網絡口碑與現場票數落差，引發眾多網友的疑惑與不解。

百花獎的核心機制在於由全國各地隨機抽取的101位大眾評委在頒獎現場實時投票。組委會一向強調，現場開票出現「0票」現象，正說明了評選過程沒有預先配票或人為干預。然而，這種單輪單選的投票邏輯，也極易放大海嘯式的集中投票效應。當現場票數高度向少數幾位頂尖表現者傾斜時，排在後列的候選人極易落入「0票」的戲劇性窘境。

長久以來，喜劇片作為電影市場的救市主力，常被觀眾賦予極高熱度，但在主流嚴肅獎項的評選中，偏向正劇與悲劇色彩的角色往往更易獲得評委的青睞。從沈騰到王寶強，喜劇演員在百花獎上的接連「爆冷」，讓「喜劇表演是否難獲專業認可」這一議題再度成為行業焦點。

如何在維護評選公正與獨立的同時，優化計票機制並展現更多元的審美包容性，讓「大眾電影」真正契合廣大觀眾的心聲，無疑是電影界與主辦方需要持續思考的課題。

精華 FAQ

  • 因為他首次入圍百花獎最佳男主角，卻在現場101位大眾評委投票中拿到0票，形成強烈反差，隨即引爆網路討論與質疑。

  • 易烊千璽最終以48票拿下影帝，梁家輝以43票緊追其後，朱一龍、成龍與劉昊然也有票數進帳，唯獨王寶強未獲任何票數。

  • 因為初選曾有大量網友支持，終評卻出現0票，顯示網路口碑與現場投票差距極大，也讓人反思單輪單選制度是否容易放大集中投票效應。

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