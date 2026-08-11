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颱風「白海豚」把1隻八爪魚颳到4樓窗戶 屋主煮來吃了

中國新聞組╱北京11日電
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趙先生把望潮拿在手裡 。(視頻截圖)
趙先生把望潮拿在手裡 。(視頻截圖)

今年第13號颱風「白海豚」9日傍晚於浙江玉環市沿海登陸，中心附近最大風力達14級。颱風肆虐之際，在當地開辦工廠的趙先生驚訝發現，四樓窗戶玻璃上竟被大風吹來一隻活生生的滋補海鮮「望潮」(小型章魚)。這隻離地十幾公尺、被颱風送上門的意外來客，隨後被他親自下鍋吃掉了，趙先生拍影片分享至網路，迅速引發關注。

紅星新聞報導，這段新奇的影片上傳後隨即在網路上走紅，累積點讚量突破66萬次，轉發量更超過185萬次。面對這幕奇景，網友紛紛留言驚嘆，有人戲稱牠是「會飛的八爪魚」，也有網友誤以為是附近養殖戶不小心飛出來的逃逸品種。

對於這隻意外降臨的小海鮮，趙先生透露：「這隻算是幼體吧，成年『望潮』還能長五、六倍。這樣個頭的，市場上能賣十幾二十塊錢一隻。」趙先生笑稱，這隻被颱風「白海豚」一路從一公里外的大海颳上四樓窗戶的「幸運兒」，已經被他煮來吃掉了。

據了解，「望潮」學名為短蛸，屬於一種小型章魚，多穴居於灘塗泥洞中。因其常在漲潮前探出洞口並舞動腕足，彷彿在遙望潮水而得名。其腕足細長、肉質脆彈，白灼或紅燒皆宜，是浙東非常著名的特色小海鮮。

趙先生補充表示，「望潮」雖然在當地相當常見，但由於營養價值極高，在市場上均按隻售賣且價格不菲。這次颱風竟將距離海岸近一公里遠的海鮮吹上高樓，不僅展現強颱「白海豚」的驚人威力，也意外為這場風災平添一段趣味插曲。

趙先生吃掉了這隻意外來客。(視頻截圖)
趙先生吃掉了這隻意外來客。(視頻截圖)

窗戶玻璃上的望潮。(視頻截圖)
窗戶玻璃上的望潮。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 颱風登陸後，強風竟把1隻活生生的望潮吹到趙先生工廠的4樓窗戶上，離地十幾公尺，讓他和網友都相當驚訝，成為風災中的趣聞。

  • 趙先生在拍下影片並分享到網路後，隨即把這隻望潮煮來吃掉。他也提到這類海鮮在當地常見，但仍有一定價值，市場上通常按隻販售。

  • 因為畫面太罕見，颱風竟把海鮮吹上高樓，讓網友紛紛留言稱牠是會飛的八爪魚。影片上傳後點讚破66萬、轉發超過185萬，迅速走紅。

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