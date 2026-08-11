輸入站名打錯字 母子3人要去郴州卻到彬州…下車天塌了

尤女士在社交平台上分享經歷。(取材自極目新聞)

原本要從四川前往湖南，卻一路向北到陝西，母子三人的返程之旅意外變成一場「超級繞路」。近日，一名女子分享自己因輸入車站名稱時打錯字，將湖南郴州買成陝西彬州，直到列車到站聽見廣播才驚覺「走錯地方了」，事件引發網友熱議。

極目新聞報導，當事人尤女士8月9日在社交平台分享經歷，直呼「一下車，天塌了，『彬』和『郴』就差個偏旁，我要去湖南（郴州），結果我到了陝西（彬州），真想抽自己。」尤女士表示，自己娘家在四川達州，婆家則在廣東清遠連州，今年暑假帶著15歲大兒子和9歲小兒子回四川探親，返程原本計畫搭動車到湖南郴州，再拼車回連州。沒想到，買票時卻出了差錯。

尤女士表示，自己習慣使用筆畫輸入法，「彬」和「郴」兩個字外形相近，一時沒有留意，竟把目的地郴州買成彬州。

票務資料顯示，3人8月8日下午從達州搭乘動臥，深夜抵達西安東站；隔天清晨再從西安北站搭動車前往彬州東站。由於一路疲累，母子三人上車後便睡覺，換乘時也沒有察覺異常。

直到列車抵達彬州，聽到車內報站廣播，尤女士才覺得不對勁。她回憶，「什麼時候郴州改彬州了？」於是趕緊詢問站務人員，對方告知這裡是陝西彬州，她當場傻眼。

尤女士的大兒子也說，他一路暈車，弟弟則幾乎都在睡覺，直到聽見「彬州到了」才以為廣播念錯了。尤女士回想一路上的異狀，更忍不住說：「為什麼越走越冷？」如今才知道，原來母子三人早已一路往北走錯了。

發現錯誤後，尤女士立即重新查詢前往郴州的車次，但因票源緊張，3人只能先從彬州東站前往咸陽北站，再轉往西安北站、漢中，最後才前往湖南郴州。原本10多個小時即可完成的行程，最後硬生生拉長至30多個小時。

尤女士苦笑說，當初買票時發現票價比印象中便宜不少，當時以為自己「撿了大便宜」，沒想到竟是買錯目的地，「繞遠了，也多花了錢，算是苦中作樂吧」。