「3萬買寶雞40平米住宅」 90後女吃火鍋順道買房上熱搜

呂女士裝修後的房子。(取材自紅星新聞)

「3萬元(人民幣，下同)全款買一套房」在如今房價 高企的市場中相當罕見。近日，一名女子花3萬元在陝西寶雞購入一套40平方米住宅的消息登上熱搜，引發網友討論。當事人呂女士表示，她是在一次吃火鍋的行程中偶然查到當地房價，意外發現低總價房源，去年4月便決定出手，之後又投入4萬多元重新裝修。

紅星新聞報導，「90後」呂女士長期居住在西安，從事線上英語培訓約10年。去年初，她與朋友從西安開車前往寶雞吃火鍋，第一次到訪便對當地氣候、環境和生活機能留下不錯印象。兩人聊天時開玩笑說要不要買套房，沒想到查詢房價後，真的發現總價僅數萬元的房源。

經房產中介帶看後，呂女士於去年4月購入寶雞市陳倉區一套40平方米一居室，成交價僅3萬元；房屋建於1989年，位於一棟7層住宅的2樓。她買房後拆除原有裝修，重新處理水電，並添購家具、家電，總裝修支出超過4萬元，等於房屋加裝修至少投入7萬元。

裝修完成後，呂女士開始往返西安與寶雞居住。今年5、6月起，她幾乎每個月有一半時間住在寶雞。她也將西安原有住房出租，每月約有1500元租金 收入。今年8月初，她從原工作單位離職，目前靠兼職及房租，每月收入約4000元。

呂女士表示，自己物欲不高，平時主要自己煮飯，每月基本生活費約1000元。她近期開始在短影音平台分享住在「萬元房」的生活，有人質疑她是為了透過話題「起號」，對此她否認，稱只是暫時沒有工作，生活較為空閒，因此想記錄日常。

據報導，寶雞確實存在低總價房源，根據房產平台顯示，當地總價5萬元以下的住宅，多為1980、1990年代興建的老屋，面積通常不到50平方米，每平米約700至1000元。當地居民表示，目前市區較主流的二手房價格約每平米4500元，低價房主要集中在老舊小區或較偏遠地段。

房產業者指出，近年確有部分來自西安等周邊城市的年輕人到寶雞購買「萬元房」，但仍屬少數。專家則認為，大中型城市出現極低總價房源，並不代表城市正在衰落，因為隨著城市更新，部分老舊、小面積住宅逐漸被市場淘汰，但對收入較低、可遠距工作或追求低成本生活的人而言，這類房屋仍可能具有一定吸引力。

呂女士購買房子後，進行了裝修。(取材自紅星新聞)

呂女士購買房子的所在社區。(取材自紅星新聞)