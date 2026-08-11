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搖滾之城容不下一面牆？石家莊網紅搖滾牆被抹去引熱議

記者黃雅慧／即時報導
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石家莊一處網紅「搖滾文化牆」在無預警下被清理，引發樂迷熱議。（取材自大風新聞）
石家莊一處網紅「搖滾文化牆」在無預警下被清理，引發樂迷熱議。（取材自大風新聞）

河北省石家莊市是中國搖滾樂重要啟蒙地，近年推出政策極力打造「搖滾之城」，但近日市區一處網紅「搖滾文化牆」在無預警下被清理，引發樂迷熱議。有民眾憤怒稱「搖滾之城連一面牆都容不下」，不過當地街道辦則回應稱該牆面是作為廣告宣傳用。

據悉，一名稱為「素素」的中國博主自2025年8月開始會在短視頻平台不定期更新「搖滾主題牆繪」作品。當年8月24日石家莊「草莓音樂節」期間，不少搖滾音樂愛好者在這面「搖滾牆」前聚集高歌。此後，該博主便在龍騰路與建設大街交叉口附近持續更新牆繪作品。逐漸，這處街景成了石家莊的一處網紅打卡點，不少熱愛搖滾音樂的人，都會專程來此與這面「搖滾牆」合影。

大風新聞報導，近期有多名網友稱，這面「搖滾牆」被人整體塗上了水泥灰，根據一些直播畫面的截圖顯示，幾名並未穿著制服的人，使用水泥灰在牆繪上塗抹，包括萬能青年旅店、草東沒有派對等樂隊的唱片封面及成員圖像被抹去。

其後有樂迷在牆上用噴漆噴下「搖滾不死」、「不搖就滾」、「華北無浪漫」等字句抗議。有網民不滿，表示「搖滾之城連一面牆都容不下」。昨日有片段顯示，被清理的牆上已加裝閉路電視。

華商報報導，轄區街道辦稱，這面牆屬於一在建商業樓宇的工地外牆，施工單位計劃使用這面牆，因此進行了重新粉刷，「要用於商業樓宇建設和廣告宣傳」。

而牆繪博主素素事後則稱：「大家別跑空了，石家莊很好，搖滾也沒問題，我會在石家莊盡快選其他位置給你們還原這些畫，歡迎常來石家莊玩。」

2021年，石家莊市政府工作報告提出要打造以「Rock Home Town」為獨特品牌的現代音樂新時尚；2023年7月13日，「石家莊發佈」正式宣布打造中國「搖滾之城」並啓動音樂演出季活動。

石家莊有憤怒的樂迷在牆上用噴漆噴下「搖滾不死」。圖／取自大風新聞
石家莊有憤怒的樂迷在牆上用噴漆噴下「搖滾不死」。圖／取自大風新聞

精華 FAQ

  • 報導指牆面近日被整體塗上水泥灰，相關單位稱因該處是在建商業樓宇工地外牆，施工方計劃改作商業樓建設與廣告宣傳，因此進行重新粉刷。

  • 因博主素素自2025年8月起持續更新搖滾主題牆繪，並在草莓音樂節期間吸引樂迷聚集合唱，後來成為石家莊知名的搖滾打卡地。

  • 石家莊近年積極打造「搖滾之城」，但網紅搖滾牆卻被抹去，讓部分網民質疑城市對搖滾文化的包容度；也有人在牆上噴字抗議，博主則稱會找其他位置重畫。

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