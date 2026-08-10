網友花千元 夜宿上海自然博物館 曝「鼾聲攻擊」慘況

多名家長稱孩子很喜歡，但晚間較吵。（取材自瀟湘晨報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 上海自然博物館夜宿活動遭網友反映夜間鼾聲與周邊噪音干擾。

上海自然博物館夜宿活動遭網友反映夜間鼾聲與周邊噪音干擾。 重點二： 親子夜宿票價約1500多元至2000多元，活動含門票餐食與互動。

親子夜宿票價約1500多元至2000多元，活動含門票餐食與互動。 重點三：館方表示正在改善安排，並會提前向家長說明活動特性。

有網友稱近日在上海自然博物館花千元體驗夜宿，卻遇到「鼾聲攻擊」。館方回應，「我們也在瘋狂的頭腦風暴，想辦法，館方也會提前向家長說明。」

瀟湘晨報報導，網友稱自己帶孩子在上海自然博物館參與夜宿活動，活動很有意義，孩子很開心，但晚間外部環境較吵，存在鼾聲等各種聲音，且帳篷與帳篷之間間距過小，希望館方改善。

夜宿項目吸引不少網友，攜程平台顯示該夜宿項目，親子 票一大人一小為1500多元（人民幣，下同，約222美元），兩大一小或一大兩小則為2000多元，該項目包括門票、講解、晚餐、互動等項目，活動從前一日17時，持續到第二天早上7：30，8月部分日期的票已售罄。

多位參與夜宿活動的家長表示活動不錯，孩子很興奮，開心到睡不著，不過很費爸媽，花費千元睡在帳篷內，晚間周邊聲音較大，睡眠質量一般。

「有家長打呼嚕，也確實不能保障所有小朋友都能在休息時安靜，畢竟這項活動住宿不能像酒店一樣，主要是體驗過程，每個帳篷都有各自點位，有的遊客可能會自己把帳篷移走，導致部分區域帳篷過密。」8月9日，上海自然博物館負責夜宿項目的工作人員介紹，針對部分遊客反映夜宿較吵一事，館方正在著手改善，給遊客帶來最好的體驗。

據報導，近年來，成都自然博物館、上海博物館等場館均開放各類主題的夜宿活動，吸引不少家庭參與，同時個別場館也因場館噪音、安全等事宜引發關注。

川觀新聞曾報導指出，新建博物館普遍面積較大，開展夜遊夜宿既能盤活閒置空間，又可實現資源再利用。博物館可立足夜間環境特性，策畫新穎主題活動，從而提升社會影響力。而對於一些場地受限、藏品缺乏獨特性的場館，則不一定適用。

項目簡介及價位。（取材自瀟湘晨報）