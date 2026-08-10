波蘭排球名將稱「寧波是貧民窟 不如日本」 中網友怒了
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近日，波蘭男排主將托馬斯·弗納爾（Tomasz Fornal）在參加中國寧波北侖比賽期間，上傳的一段個人Vlog引發廣泛非議。影片中，他漫步於寧波北侖街頭，竟對著鏡頭直言：「這地方大概可以說是中國的貧民窟吧。晚上10點過後確實有些危險，但我們並不害怕，那不過是一些小混混而已。」
他隨後更進一步評論：「整體來看，我覺得中國確實被高估了。這已經是我第三次來到這裡，這裡的人隨地吐痰、咳嗽讓我很不爽。相比之下日本就令人滿意。最讓我煩的是社交網路幾乎全部封鎖，沒有支付寶，連買藍莓都成問題。」
快新聞報導，由於這段視頻的發布，弗納爾的社交媒體帳號瞬間湧入大量憤怒的評論，網友們紛紛表示不滿：「如果你認為寧波是貧民窟，那餓了就去吃豬飼料吧」、「當你榮膺MVP時，中國球迷歡呼；而當波蘭隊贏得比賽時，他們同樣支持你，如今卻被你這樣貶低」、「表面上你好像與我們友好，背後卻是如此無情，你真的相當厚臉皮」、「閃擊波蘭，支持俄羅斯」。
還有網友直言：「在享受如此熱情的招待後，你居然把一個被忽略的商業區稱作『貧民窟』，你的傲慢昭然若揭」、「在看到你的傲慢與無知之後，希望你不要再來中國參賽了」、「一邊接受中國粉絲送的禮物，一邊肆意抨擊中國，你的思維難道被染髮劑燒壞了嗎？」
據「念洲」報導，2026年世界男排聯賽總決賽剛於浙江寧波北侖落幕，衛冕冠軍波蘭隊以3-2逆轉美國隊奪冠，弗納爾更榮獲MVP殊榮。他在場上的表現與英俊形象本吸引不少中國球迷關注，如今卻因失言讓支持者無比失望。
許多網友認為，弗納爾將未開發的商業區輕率定性為「貧民窟」，展現了極大的傲慢與偏見。公眾人物在國際交往中應保持基本尊重，而弗納爾截至目前尚未對此事發表任何道歉或回應。
他在寧波北侖拍攝Vlog時，直接把當地形容成中國的貧民窟，還說晚上有點危險，這類帶有歧視與偏見的說法迅速引發大量不滿。 他進一步表示中國被高估，抱怨隨地吐痰、咳嗽，還拿日本作對比，並提到社群平台封鎖、沒有支付寶、連買藍莓都不方便。 不少網友認為他傲慢無禮，紛紛在其社群留言抗議，也有人呼籲他別再來中國參賽；截至目前，他尚未公開道歉或作出正式回應。
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他在寧波北侖拍攝Vlog時，直接把當地形容成中國的貧民窟，還說晚上有點危險，這類帶有歧視與偏見的說法迅速引發大量不滿。
他進一步表示中國被高估，抱怨隨地吐痰、咳嗽，還拿日本作對比，並提到社群平台封鎖、沒有支付寶、連買藍莓都不方便。
不少網友認為他傲慢無禮，紛紛在其社群留言抗議，也有人呼籲他別再來中國參賽；截至目前，他尚未公開道歉或作出正式回應。
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