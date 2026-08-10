「兒逝孫不捧骨灰盒」廣西祖父母起疑 為何不能做DNA？

兒子去世後，父母要求對孫子進行親子鑒定遭兒媳拒絕。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 廣西祖父母因孫子拒捧骨灰盒，懷疑血緣非親生。

廣西祖父母因孫子拒捧骨灰盒，懷疑血緣非親生。 重點二： 私下DNA兩次鑑定皆排除父子關係，媳婦拒再鑑定。

私下DNA兩次鑑定皆排除父子關係，媳婦拒再鑑定。 重點三：法院認定祖父母無親子訴權，一二審皆駁回請求。

「兒子去世老人發現孫子非親生，提告被駁回」引發熱議。廣西一名男子2024年5月因交通事故身亡，未料在其身後，卻因為「孫子不捧骨灰盒」，祖父母起疑進而查出非親生，引發一場關於血緣與法理的家庭風暴。

綜合海報新聞、中國新聞周刊報導，男子陸曉東去世後，其妻黃某以需給予撫恤金為由，才同意帶8歲兒子小海（化名）參加火化儀式，且並未按當地習俗讓小海為父親捧骨灰盒及守靈。這一系列反常舉動讓陸曉東的父母產生極大疑慮，隨後私自進行親子 鑒定，結果顯示小海並非陸曉東的生物學子嗣。老夫妻遂將兒媳與孫子告上法庭，要求返還撫養費並賠償精神損害，但一、二審法院均駁回其訴求。目前，該案已進入再審程序。

陸曉東的妹妹陸雨晴表示，哥嫂一家生前長期與父母共同生活，孩子從小由祖父母照顧日常生活與衣食住行，雙方關係過去十分融洽。然而哥哥去世後，嫂子不僅切斷孩子與爺奶的聯繫，更表現出多種反常行為。懷疑之下，陸家先是採集小海的頭髮與指甲進行檢驗，顯示無祖孫血緣；隨後又申請調取交警部門保存陸曉東搶救時留存的血液樣本，由另一家機構再次鑒定，結果同樣排除陸曉東與小海的生物學父子關係。

面對這份報告，七旬的陸老夫婦難以接受，2025年1月向廣西壯族自治區博白縣人民法院提起訴訟，請求確認小海非兒子親生，並索賠撫養費19.5萬元（人民幣，下同，約2.89萬美元）、精神損害撫慰金5萬元及已領取的喪葬費12萬元等，共計36.5萬元。庭審中，黃女則出示結婚證、出生醫學證明及戶口簿，強調小海係婚生子，且否認由祖父母承擔撫養費，同時拒絕配合再次進行親子鑒定。

一、二審法院審理後均未支持老人的訴求。法院認為，小海出生於婚姻關係存續期間，法律上已形成合法有效的父子關係，且陸曉東生前未曾否認。此外，老人私下採樣鑒定時，未成年監護人未到場確認且未履行身分核驗，程序存在瑕疵，依法不予採信。更關鍵的是，根據「民法典」規定，僅有父或母可以對親子關系提出異議並提起訴訟，法院應遵循未成年人利益最大化原則，限定訴權主體資格，故對父母以外之人提出的親子鑒定請求不予支持。

目前，案件陷入祖父母無訴權、監護人拒絕鑒定的僵局，陸家已提出再審申請並獲立案，後續發展仍備受關注。