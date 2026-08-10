南方航空滑行時遭雷劈 飛機20多處雷擊點 乘客：好像劈到了

南方航空一架8日由深圳飛往無錫的航班，在深圳機場滑行等待起飛期間疑似「遭雷劈」。此為示意圖。（美聯社）

中國南方航空一架8日由深圳飛往無錫的航班，在深圳機場滑行等待起飛期間疑似「遭雷劈」，隨後滑回停機位檢查。南航表示，機務人員檢查後，在飛機機腹及機翼升降舵發現約20多處雷擊點，航空公司隨即更換同型號飛機執飛，原機完成檢修後已於9日恢復使用。

據極目新聞報導，有中國網友9日在中國社群平台「小紅書 」發文稱，其8日搭乘由深圳飛往無錫的航班，「在滑行排隊起飛的過程中，突然雷暴，狂風大雨，機身都有點抖，然後我在座位上感受到一道大雷，非常近，感覺好像劈到了」。南方航空工作人員當天也對此作出回應。

極目新聞記者9日下午採訪得知，當事網友搭乘的是南方航空CZ3209航班。事發時，機務人員透過廣播表示，由於雷雨天氣，飛機旁出現一聲非常大的雷聲，因此決定讓飛機返回停機位進行檢查。

航旅縱橫APP顯示，CZ3209航班原定8日下午4時40分由深圳起飛，晚間6時55分抵達無錫，實際延至晚間8時40分起飛，晚間10時49分抵達。

對於飛機是否確實遭到雷擊，深圳寶安機場工作人員表示，系統僅顯示該航班出現延誤，並不了解具體原因，建議向南航查詢。南方航空客服人員則表示，該航班因天氣原因出現變動，但當時暫時無法查到是否遭雷擊的相關資訊。

不過，據深圳媒體第一現場報導，南方航空工作人員表示，CZ3209航班8日在深圳機場滑行期間疑似遭雷擊，因此決定滑回停機位檢查。經機務人員確認，飛機機腹及機翼升降舵發現約20多處雷擊點。

南航表示，考量飛航安全及旅客感受，隨即更換同型號的CZ6630飛機，避免航班出現更長時間延誤；同時加派機務人員檢查原飛機電路並修復遭雷擊部位，該機約於8日晚間9時完成維修，9日已正常投入使用。

針對旅客擔心雷擊是否影響機艙內部，機務部門說明，飛機外殼採用導電鋁合金，遭雷擊後，電流會沿機身外表導流，不會進入機艙內部。民航客機出廠前也須進行相關雷擊測試，機載關鍵設備並設有防雷屏蔽及保護設計。

機務部門指出，客機遭遇雷擊後，多數情況僅造成機身輕微灼傷，雷雨天氣對航班較大的風險主要來自強烈氣流、冰雹等因素，而非雷電本身。

中國網友9日在小紅書發文稱，其8日搭乘由深圳飛往無錫的航班，「在滑行排隊起飛的過程中，突然雷暴，狂風大雨，機身都有點抖，然後我在座位上感受到一道大雷，非常近，感覺好像劈到了」。(取材自第一現場)

網友發文配圖。(取材自第一現場)