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中國監管烹飪、製茶行業「大師們」集體失業 揭跨10年割韭菜騙局

中國新聞組／北京10日電
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圖為中國烹飪大師榮譽證書。（取材自小紅書@扶搖直上）
圖為中國烹飪大師榮譽證書。（取材自小紅書@扶搖直上）

隨著8月1日正式施行的「社會組織評比表彰活動管理辦法」給出的硬性監管紅線，中國烹飪協會、中國茶葉流通協會近日先後官宣，撤銷相關行業的「大師」、「名師」以及「美食地標城市」等稱號。有媒體稱，這項新規定一夜之間讓全國大批「大師」頭銜頓時全部作廢，數萬所謂行業大師集體失業；新規無異揭穿橫跨十年相關行業動輒掛出「大師」頭銜炒作價格的割韭菜騙局，引發業內熱議。

綜合飯點資訊、澎湃新聞報導，這波大清退與新施行的「社會組織評比表彰活動管理辦法」有關，該辦法規定，未經批准，社會組織不得開展以市、縣、鄉鎮（街道）、村（社區）等為對象的「城市」、「之鄉」等授牌命名活動，不得開展包含「國家」、「中國」、「全國」、「全球」、「榮譽稱號」和類似含義字樣，以及未冠以上述字樣但實質是上述含義的評比表彰活動。

中國烹飪協會是於7月23日發布此次清理規範，歷年評選的所有「中國烹飪大師」、「餐飲服務大師」、「名師」稱號、證書、制式服裝即刻全部失效，禁止任何個人、商家繼續使用宣傳。次日再度加碼，廢掉所有「美食之鄉、美食之都、美食地標城市」等地方榮譽牌匾，終結靠頭銜掛牌招商及溢價賣貨亂象。7月28日，中國茶葉流通協會緊隨其後，官宣撤銷「國茶人物·製茶大師」相關稱號，過去十年所有公示文件、評選通知等一律廢止清零。

報導稱，這場重磅清退風暴突然來襲，徹底撕碎這場延續十年的行業假象。由於這波連環操作力度空前，沒有緩衝期，以致一夜之間，全國大批「大師」頭銜全部作廢，數萬所謂行業大師集體失業。

不止餐飲、茶行業，今年以來，建築防水、整形美容、珠寶玉石等多個行業協會，紛紛啟動大師稱號撤銷工作，黑龍江、河南等多地也明文叫停違規大師評選。一場全國性的「大師清退潮」全面鋪開。

據報導，相關行業一刀切廢除「大師」等稱號，是因如今的「大師」，早已不是憑手藝、憑資歷、憑造詣的稀缺尊稱，而是明碼標價、批量售賣的標準化商品。真正的行業宗師，數十年難出一位，可如今一年批量產出數十位，含金量早已蕩然無存。餐飲圈更是亂象叢生，部分協會換屆直接誕生100名副會長，單靠會費一年就能創收850萬人民幣，毫無公信力可言。

不少人也替業者喊冤：很多老師傅手藝紮實，憑什麼被一刀切取消頭銜？也有人認為，其實本次廢除的，是行業協會私自頒發的民間頭銜，並非國家職業資格認證。

「製茶大師」、「烹飪大師」稱號接連作廢，引發熱議。圖為哈爾濱一處小罐茶宣傳廣告。...
「製茶大師」、「烹飪大師」稱號接連作廢，引發熱議。圖為哈爾濱一處小罐茶宣傳廣告。（取材自澎湃新聞/視覺中國圖）

精華 FAQ

  • 主因是8月1日施行的新管理辦法收緊社會組織評比表彰紅線，禁止未經批准的授牌命名與含有國家、全國等字樣的評比活動，因此相關協會被迫清理既有稱號。

  • 中國烹飪協會宣布歷年評出的烹飪大師、名師、證書與制式服裝全部失效，並取消美食之鄉等榮譽；茶葉流通協會則撤銷國茶人物·製茶大師稱號，相關文件一律廢止。

  • 支持者認為這能終結頭銜明碼標價、批量售賣的亂象；反對者則擔心不少手藝扎實的老師傅被一刀切取消榮譽。文章也指出，這些多屬協會民間頭銜，並非國家職業資格。

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