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TSA要求在機場刷臉 旅客可以說「不」

白海豚颱風飄忽「像打結」 上海淹成海 機場多數航班取消

中國新聞組／上海10日電
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9日下午西湖仍有不少遊客，雨傘紛紛被風吹壞。（取材自都市快報）
9日下午西湖仍有不少遊客，雨傘紛紛被風吹壞。（取材自都市快報）

今年以來登陸中國的最強颱風「白海豚」昨傍晚兩度登陸浙江沿海，中央氣象台繼續發布最高級別的颱風紅色預警，路透報導有超過100萬人已被疏散。上海昨早起風雨交加，兩機場取消六成航班，市區百多處路段泡在水中，市民自嘲上海真變成了上「海」，大批路樹被吹倒，上海中心大廈千噸阻尼器擺動明顯 。而「白海豚」在海上飄忽走位好像「打了個結」的古怪路徑，及浙江玉環一個月內有兩場颱風先後登陸也引發熱議，先後上了熱搜。

綜合媒體報導，「白海豚」昨下午約5時30分在浙江台州玉環市坎門街道沿海登陸，登陸時中心最大風力為14級，風速為每小時151公里，傍晚6時許再在浙江樂清二次登陸，為浙江和上海等地帶來強風暴雨。大批網友在網上分享颱風過境即時影像顯示，許多路人被強風吹到無法站立，直呼「在風雨中站立都很困難，基本走不動路」，體重180斤的看看新聞記者要抱著電線桿直擊現場播報才沒被吹走，大批路樹被吹倒，街道一片狼藉。

白海豚颱風9日傍晚二度登陸浙江，帶來強風豪雨。 (新華社)
白海豚颱風9日傍晚二度登陸浙江，帶來強風豪雨。 (新華社)

據中央氣象台消息，「白海豚」已在今晨減弱為強熱帶風暴，不過它昨天環流龐大，帶來暴雨讓上海百餘處路段嚴重淹水，不少路面積水觸及小腿，浦東塘橋街道錄得最大雨量204.5毫米，部分商舖被雨水倒灌。有市民在社交平台發視頻，稱徐匯區一處道路積水漫至小腿，並配文「你們愛逛的武康路和安福路已經變成『海』了。」

而「白海豚」帶來的強風，也讓中國第一高樓上海中心大廈的千噸阻尼器在昨天中午12時出現明顯擺動。上海市市長龔正在颱風來臨前要求要果斷採取「六停」（停課、停工、停運、停航、停園、停業）避險，但官方截至昨晚仍未發布是否停班課，被上海網友罵上了熱搜，諷官員「說一套做一套」。

「白海豚」的古怪路徑也引來熱議。有網友發現，7日23時至8日6時，其在洋面上先向南行，又向東，再向北轉，最後復而西行，好似在洋面上「打了個結」，這一發現快速登上了熱搜。中央氣象台首席預報員張濤說，「白海豚」走位此飄忽，是因其被副熱帶高壓外圍氣流推著移動，再疊加中緯度西風槽、與另一個颱風「鯨魚」產生雙颱效應等力量博弈造成。

受白海豚颱風影響，福建連江黃岐沿海8日海面波濤汹湧，掀起巨浪。（中新社）
受白海豚颱風影響，福建連江黃岐沿海8日海面波濤汹湧，掀起巨浪。（中新社）

「白海豚」有三大顯著特徵，一是遠洋長驅，登陸前移動路徑長度超過6000公里；且生命史超長達15天，是普通颱風生命史的三倍以上。二是爆發增強、高強度持久，生成後48小時內快速增強到超強颱風級，極值強度達65米/秒（17級以上），為今年以來第二強的颱風。三是環流龐大、風雨影響廣，7級風圈半徑達420到450公里，環流直徑達1300公里。

精華 FAQ

  • 上海出現百餘處路段淹水，部分積水深及小腿，商舖還傳出倒灌情況；此外，路樹大量倒伏，市民形容城市像變成了「海」，交通與日常運作都受到明顯影響。

  • 因為它在7日23時至8日6時之間，路徑先向南、再向東、接著向北，最後又轉向西，走位相當飄忽。氣象專家指出，這與副熱帶高壓、中緯度西風槽及雙颱效應有關。

  • 白海豚遠洋長驅超過6000公里，生命史達15天，48小時內快速增強至超強颱風級，極值風速達65米/秒。它的7級風圈半徑約420到450公里，影響範圍非常廣。

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