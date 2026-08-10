1斤羊肉180元 西貝入局鮮羊餐飲 網友：更貴了、賣情懷

西貝新品牌「天邊羊多」全國首店開業。（取材自北京商報）

繼「天邊砂鍋燜麵」後，西貝餐飲集團創始人賈國龍再推出「天邊」系列新品牌「天邊羊多」，主打鮮羊肉，品牌全國首店近日在北京豐科萬達開業。開業首個周末午餐時段店內坐滿顧客，部分菜品一度售罄，但有消費者反映價格貴、服務差，大眾點評上有二、三成是中差評。

綜合新浪科技、每日經濟新聞報導，「天邊羊多」人均消費約82元（人民幣，下同，約12美元），門店主打「明檔現製」、「當日清空」，並稱店內所有羊肉均從內蒙古採購，鮮羊直送門店，當日鮮切、現點現做，「新不新鮮，一眼就能看出來」。 西貝餐飲集團新品牌「天邊羊多」開始對外營業。（取材自北京商報）

對比西貝面向的家庭客群，「天邊羊多」實際更偏向朋友聚餐，用餐消費者均為成年顧客，未見有顧客攜帶小朋友前來用餐。

菜單顯示，羊脖子、羊肋排、羊後腿等手把肉以50克為單位售賣，每份約15至18元，換算每斤約150至180元；烤串則每串約8元起，羊頸肉單串最高13元。有網友將其與西貝羊肉串比較，指出西貝一串30克售價7元，質疑「比西貝少了10克，反而更貴了？」「搶錢嗎？一公斤賣360，我們新疆 的手把肉一公斤120，老賈賣的是情懷啊」。 有消費者認為「天邊羊多」價格比較高。（取材自微博）

目前，大眾點評上該店已有300多條評論，其中約二至三成為中差評，主要涉及菜品價格及服務。

據了解，「天邊羊多」由西貝內部一支平均年齡約為「95後」的團隊全權負責。賈國龍提出「做一個鮮羊新品牌」的大方向，後續從菜品結構、餐具選型到門店空間設計，賈國龍均尊重該團隊提出的方案和想法，並給予一定支持。

西貝去年捲入預製菜風波，因此生意大跌，一次關掉全國102間門店，今年3月更被爆出大範圍緩發工資。對此，店長表示，目前西貝不少門店「客流量和營業額都回暖了」，工資也已恢復正常，沒有再次延遲發放。