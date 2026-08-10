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費大廚「小炒肉大王」稱號 竟是靠視頻、照片贏來？

中國新聞組／北京10日電
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餐飲品牌費大廚2020年被授予「全國小炒肉大王」稱號，網友抓包是靠視頻比賽得來的...
餐飲品牌費大廚2020年被授予「全國小炒肉大王」稱號，網友抓包是靠視頻比賽得來的。（取材自中新周刊）

中國烹飪協會近日全面清理並撤銷「大師」、「名師」及「美食地標城市」等各類稱號，徹底撕碎行業假象。網友開始考古各類名譽稱號，發現餐飲品牌費大廚2020年獲中國烹飪協會授予的「全國小炒肉大王」稱號，竟是靠照片和視頻贏來的，引發質疑。

綜合中國新聞周刊、觀察者網等媒體報導，中國烹飪協會2020年舉辦了一場線上「全國小炒肉PK大賽」，參賽者需將製作過程錄製成3至5分鐘的豎版視頻，同時提交作品照片。

按照比賽要求，參賽視頻需展示選手身穿職業裝，介紹主輔料食材、食材加工、烹製、裝盤及作品展示等完整過程。賽事評審由大眾投票和專業評審兩部分組成，各占總成績50%。

主辦方當時表示，賽事共收到600多份報名，最終有61名選手的作品進入線上評選。經過一個多月競逐，費大廚創始人費良慧以19278票取得網路投票第一名，並獲得「全國小炒肉大王」稱號。

隨著中國烹飪協會近期啟動相關稱號清理工作，該稱號也受到網友關注。有人指出，賽事主要透過參賽者提交的照片及視頻進行評審，「僅憑圖片和視頻，如何評判一道美食？」「不吃就評選出的大王，感覺被騙了」。

另外，北京策略律師事務所張燁陽律師也曾發文稱，頒發「全國小炒肉大王」稱號的賽事可能存在未按規定進行審批、公司直接使用頒發給個人的榮譽稱號，存在變相使用極限詞嫌疑，易產生虛假宣傳等法律風險

費大廚辣椒炒肉官網信息顯示，品牌創始人費良慧出生於中國小炒之鄉湖南衡陽的大廚世家，1997年入行從廚，從學徒做起，2003年創建第一家店「原汁原味」，2016年品牌更名為費大廚。2018年，品牌開始走出湖南進入深圳市場。2025年，費大廚直營門店超過200家，累計接待超過1億人次。

精華 FAQ

  • 因為這項稱號來自線上比賽，參賽者主要提交3至5分鐘視頻與作品照片進行評選，沒有現場試吃與實際品評，讓不少網友認為難以真正判定菜品優劣。

  • 賽事要求選手錄製展示完整烹飪流程的豎版視頻，並提交照片；評審由大眾投票與專業評審各占50%組成，最終費良慧以19278票拿下網路投票第一。

  • 律師認為賽事可能存在未按規定審批的疑慮，且公司若直接使用頒給個人的榮譽稱號，可能有變相使用極限詞的嫌疑，進而帶來虛假宣傳風險。

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