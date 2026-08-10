費大廚「小炒肉大王」稱號 竟是靠視頻、照片贏來？

餐飲品牌費大廚2020年被授予「全國小炒肉大王」稱號，網友抓包是靠視頻比賽得來的。（取材自中新周刊）

中國烹飪協會近日全面清理並撤銷「大師」、「名師」及「美食地標城市」等各類稱號，徹底撕碎行業假象。網友開始考古各類名譽稱號，發現餐飲品牌費大廚2020年獲中國烹飪協會授予的「全國小炒肉大王」稱號，竟是靠照片和視頻贏來的，引發質疑。

綜合中國新聞周刊、觀察者網等媒體報導，中國烹飪協會2020年舉辦了一場線上「全國小炒肉PK大賽」，參賽者需將製作過程錄製成3至5分鐘的豎版視頻，同時提交作品照片。

按照比賽要求，參賽視頻需展示選手身穿職業裝，介紹主輔料食材、食材加工、烹製、裝盤及作品展示等完整過程。賽事評審由大眾投票和專業評審兩部分組成，各占總成績50%。

主辦方當時表示，賽事共收到600多份報名，最終有61名選手的作品進入線上評選。經過一個多月競逐，費大廚創始人費良慧以19278票取得網路投票第一名，並獲得「全國小炒肉大王」稱號。

隨著中國烹飪協會近期啟動相關稱號清理工作，該稱號也受到網友關注。有人指出，賽事主要透過參賽者提交的照片及視頻進行評審，「僅憑圖片和視頻，如何評判一道美食？」「不吃就評選出的大王，感覺被騙了」。

另外，北京策略律師事務所張燁陽律師也曾發文稱，頒發「全國小炒肉大王」稱號的賽事可能存在未按規定進行審批、公司直接使用頒發給個人的榮譽稱號，存在變相使用極限詞嫌疑，易產生虛假宣傳等法律風險

費大廚辣椒炒肉官網信息顯示，品牌創始人費良慧出生於中國小炒之鄉湖南衡陽的大廚世家，1997年入行從廚，從學徒做起，2003年創建第一家店「原汁原味」，2016年品牌更名為費大廚。2018年，品牌開始走出湖南進入深圳市場。2025年，費大廚直營門店超過200家，累計接待超過1億人次。