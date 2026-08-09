我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

很多人都沒做 醫：吃蔬果前「忘記1步驟」恐增感染風險

才剛起飛就墜湖 猶他州飛行學校小飛機失事1死1傷

白海豚兩度登陸浙江 上海2機場仍有近千航班停飛

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國中央氣象台指出，受白海豚影響，10日8時至11日8時，浙江東部、安徽皖南山區...
中國中央氣象台指出，受白海豚影響，10日8時至11日8時，浙江東部、安徽皖南山區等地局部地區有特大暴雨（250-320毫米）。（取材自中國中央氣象台網站）

今年第13號颱風「白海豚」9日兩度登陸浙江，為中國華東地區帶來狂風暴雨，中國官方相關部門接連發布山洪災害氣象預警、暴雨預警、強對流天氣預警、中小河流洪水氣象風險預警、地質災害氣象風險預警。

上觀新聞報導，受白海豚影響，10日上海浦東機場和虹橋機場仍有近四成進出港航班調減取消。兩大機場計畫取消進出港航班943架次。其中，浦東機場取消642架次、虹橋機場取消航班301架次。

中國中央氣象台指出，白海豚的中心9日下午5時30分前後在浙江省台州玉環市坎門街道沿海登陸，下午6時40分前後於浙江省溫州樂清市翁垟街道沿海再次登陸。10日5時，其中心位浙江省麗水市慶元縣境內，外圍最大風力仍有9級。

中國中央氣象台預計白海豚將以每小時20至25公里的速度向西北方向移動，強度逐漸減弱。受白海豚影響，10日8時至11日8時，浙江東部和北部、上海西部、江蘇南部、安徽中南部、河南南部等地部分地區有大暴雨，浙江東部、安徽皖南山區等地局部地區有特大暴雨（250至320毫米）。

中國新聞網報導，白海豚的強勁風雨導致浙江許多樹木倒伏，部分地區雨水淹沒車輛輪胎。澎湃新聞指出，9日持續的大雨也導致上海部分地段出現積水。

中國中央氣象台表示，台海豚登陸後，本體降水還是非常強。隨著白海豚繼續西行，未來可能在湖北境內減弱消失，但其殘餘環流會繼續北上，並與北方的降雨系統有疊加作用，預計後期在京津冀、遼寧、山東的北部地區還會出現較明顯的強降水過程。

央視新聞提醒，浙江大部分地區、安徽南部，特別是一些山區地形須防範白海豚造成的次生地質災害影響。

颱風白海豚為中國華東地區帶來強勁風雨，圖為8月9日上海黃浦區一名男子頂風出行，雨...
颱風白海豚為中國華東地區帶來強勁風雨，圖為8月9日上海黃浦區一名男子頂風出行，雨傘都被風吹到開花。（新華社）

精華 FAQ

  • 中國中央氣象台指出，白海豚在9日下午5時30分前後於浙江台州玉環市沿海登陸，約1小時後又在溫州樂清市沿海再次登陸，之後向內陸移動並逐漸減弱。

  • 受白海豚影響，上海浦東機場與虹橋機場10日仍有近4成進出港航班調減取消，兩大機場合計計畫取消943架次，其中浦東機場642架次、虹橋機場301架次。

  • 預報顯示白海豚將以每小時20至25公里速度往西北移動，強度逐漸減弱，但其殘餘環流仍可能與北方降雨系統疊加，讓京津冀、遼寧及山東北部出現較明顯強降水。

上一則

中國前首富鍾睒睒批電商「殺光」零售商 破壞社會生產力

下一則

中國富二代在泰被捅死 被指當小王 兇嫌：在女友浴室看到他

延伸閱讀

中國對白海豚發布最高等級颱風預警 部分地區將特大暴雨

中國對白海豚發布最高等級颱風預警 部分地區將特大暴雨
海浪恐達10公尺…「白海豚」逼近中國華東沿海

海浪恐達10公尺…「白海豚」逼近中國華東沿海
「紅霞」颱強襲廣東 樹木倒伏、吊船困工人 逾71萬人撤離

「紅霞」颱強襲廣東 樹木倒伏、吊船困工人 逾71萬人撤離
暴雨襲紐新 倒樹封路 陸空交通大亂

暴雨襲紐新 倒樹封路 陸空交通大亂

熱門新聞

華為首席科學家廖恒7月25日接受近五個小時的專訪，首次公開分享他對半導體產業底層邏輯的思考。（截自B站影片）

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

2026-08-04 13:13
藝人劉樂妍近幾年已轉型為「助農主播」，她希望能因此獲得中國大陸「三八紅旗手」的榮銜。圖／取自劉樂妍個人微博

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

2026-08-03 10:59
租客夜間在上鎖的櫃子裡發現逝者遺像，當場嚇哭連夜搬離，房東退還押金，平台「我愛我家」拒退仲介費，租客稱將提告。（取材自極目新聞）

房東上鎖的櫃子裡 上海租客發現1相片 竟嚇哭連夜搬離

2026-08-07 10:30
消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

2026-08-08 08:30
劉國梁女兒在高球領域打出名號。（取材自九派新聞）

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

2026-08-03 06:30
中國百萬網紅雅典娜曾是世界小姐澳門賽區季軍。圖／截自微博

閨蜜騙飛菲律賓「陪散心」中國網紅失蹤3年確認遭撕票

2026-08-09 12:30

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法
閨蜜騙飛菲律賓「陪散心」中國網紅失蹤3年確認遭撕票

閨蜜騙飛菲律賓「陪散心」中國網紅失蹤3年確認遭撕票