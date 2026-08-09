35萬公帑考證莫言家世 中國人大教授「優秀」論文惹議

莫言。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國人大教授程光煒以35萬元國社科經費研究莫言家世。

中國人大教授程光煒以35萬元國社科經費研究莫言家世。 重點二： 該項目6年產出10篇論文，結項時被評為最高等級「優秀」

該項目6年產出10篇論文，結項時被評為最高等級「優秀」 重點三：網民質疑公帑浪費與學術價值不足，支持者則稱屬史料建設。

近日，有博主爆料中國人民大學教授程光煒2016年拿到國家社科重點項目「莫言 家世考證」，項目經費35萬元（人民幣，下同，約5.18萬美元），該研究團隊6年共產出10篇論文發表，內容包括莫言家族遷脈絡和參軍年譜等，該項目2022年結項評審被鑑定為「優秀」。消息傳出立刻在網上炸鍋，大批網民認為拿國家經費考證一個作家的家世「太荒誕」而且浪費公帑，要求官方介入調查。相關當事人對此尚未回應。

綜合媒體報導，據博主爆料，程光煒與團隊這個項目最後結項被評為「優秀」是國家社科基金裡最高的評價等級。項目成果共產出了10篇系列論文，刊登在「文藝爭鳴」等刊物，還有一本專著準備要出版，研究主要內容是考證莫言家族的遷徙歷史，最後得出的一個核心結論是莫言家族在1912年搬過家。

其他被「考證」出來的內容有：莫言老家原先在高密縣城附近的管家苓芝，1912年因為曾祖父打官司輸了，舉家搬到東北方向50里的河崖平安莊；爺爺是老二，兄弟三人，一家13口人住在一起，奶奶1971年去世才分家；爺爺是個木匠，種田也是一把好手；莫言1976年參軍，在部隊待了21年等。

消息傳出隨即引來大批網民開罵，認為國家這35萬花得冤。先不論莫言本人原本具爭議性，國家拿納稅人的錢去考證一位作家的家世，有何學術價值可言？況且，有網民扒出莫言大哥早就把家族史料整理出來，還出了本書叫「大哥說莫言」，裡面家族史考略都寫得明明白白，莫言自己也在好幾個場合講過身世，還需要花35萬公款去為在世名人修族譜？

有網民說，學術界都知道國社科重點項目難獲得，2016年全國申報2萬8000多項，最後立項3900多項，立項率大概14％，重點項目只有282個，這還是經過學校限額、校內篩選之後的數據，很多人熬禿了頭申請不到一個青年項目，卻因為一位教授拿現成的論文套個重點項目的殼子，還評了優秀，這是網民生氣的地方。

支持者則認為該課題屬於「知人論世」的學科基礎史料建設，旨在填補莫言研究偏重理論分析、缺乏扎實生平史料支撐的學科空白。目前項目負責人程光煒和莫言都未作任何公開回應，負責項目審批的全國哲學社科辦公室據稱也面臨壓力。

搜狐新聞評論認為，從大背景看，程光煒的莫言家世考證項目之所以被一些人厭煩，還因它引發了輿論中久已存在的莫言爭議。從2012年莫言獲得諾貝爾文學獎開始，對他獲獎的理由就有針鋒相對的看法。而此次的公款考證莫言家世事件到底是魔幻現實及荒誕的濃度又提高了，還是圈內外不同評價標準導致的認知隔閡，還需官方解惑。