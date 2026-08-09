河南「三支一扶」舞弊 成績全作廢 重考方案引發新爭議

「三支一扶」計畫招募筆試涉弊，考生成績全部作廢。圖為應考者赴考場畫面。（取材自紫牛新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 河南三支一扶招募筆試爆發規模性作弊，十餘萬考生成績全數作廢。

河南三支一扶招募筆試爆發規模性作弊，十餘萬考生成績全數作廢。 重點二： 官方宣布8月22日重考，並提供交通補助，違紀考生則不得再參賽。

官方宣布8月22日重考，並提供交通補助，違紀考生則不得再參賽。 重點三：考生質疑守法者承擔代價不公，學者建議精準排除作弊者並強化監管。

河南 省2026年高校畢業生「三支一扶」招募筆試因爆發規模性組織作弊犯罪行為，導致十餘萬名考生的筆試成績全部作廢，並將於8月22日重考。儘管官方提供交通補助並禁止違規者參賽，但原已進入面試的考生因面臨培訓費損失、放棄其他職缺等無法挽回的成本，質疑「成績歸零，成本卻無法歸零」，讓遵紀守法的考生承擔代價並不公平。

中國新聞周刊報導，河南省今年預計招募3082名「三支一扶」人員，吸引逾14萬人報名。事件始於7月27日公布面試名單後，考生質疑成績異常。經公安機關調查，7月11日的筆試存在規模性組織作弊，涉案人員考前勾結考務人員獲取試卷，並透過電子設備點對點傳送答案牟利，目前涉案團夥主要成員已被抓獲。河南省人社廳隨後通報原成績全部作廢，於8月22日重考，並為重考考生提供200元至300元（人民幣，下同，約44.46美元）的交通補助，但違紀考生不得參賽。

「成績全部作廢，公平麼？」有分析指出，對於「全部作廢、重新考試」的處理方式，考生看法分歧。未進面試者傾向把握重考機會，但已進入面試的考生則付出沉重代價。

例如有考生為此放棄已考上的其他崗位，並花費近萬元參加面試培訓；也有全職備考者表示損失大，且擔心未被查出的作弊者因此獲得第二次機會，或是新考題難度產生變數。考生認為表面上大家回到同一起點，實則先前備考軌跡不同，要求守法者為作弊者埋單並不合理。

北京大學政府管理學院教授馬亮指出，整體作廢成績屬消除規模性作弊影響的極端手段，會傷害公信力並增加守法考生負擔，除非影響已無法透過其他方式糾正，否則不應輕易採行。若確定重考，應精準排除作弊者，並維持新舊試卷的測評可比性。

馬亮進一步指出，此事件暴露出地方招考在組織管理與監督上的漏洞。由於「一考定終身」的利益驅動極大，治理不能止於事後追責。他建議提高省級統籌規格以減少市縣風險、導入AI及智慧設備防範新型作弊，並推動「能進能出」的綜合考察機制，從根本降低作弊誘因並提升選拔精準度。