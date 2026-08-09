80歲插畫家蔡皋領取安徒生獎 「在孩子心底種真善美種子」
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第40屆國際兒童讀物聯盟（IBBY）世界大會頒獎典禮7日晚於加拿大渥太華歷史博物館舉行，80歲的中國著名插畫家蔡皋正式獲頒2026年「國際安徒生獎插畫家獎」，接過獎章與證書。該獎項設立60年來，蔡皋成為首位獲此殊榮的中國畫家，實現中國原創繪本領域的歷史性突破。
國際安徒生獎被譽為「兒童文學界的諾貝爾獎」，由IBBY於1956年創立，插畫家獎項則自1966年增設，每兩年評選一次，用以表彰童書創作者的終身成就。此次蔡皋獲獎，是繼2016年曹文軒獲作家獎後，中國創作者再度站上世界童書之巔。
澎湃新聞報導，「這個獎太重了，不是給我一個人的，它屬於所有為孩子寫書、畫畫的人。」得知獲獎時，蔡皋曾動情說道，「今天，世界把這份榮譽給了中國，我由衷歡喜。中國被看見，中國繪本的力量被看見，中國一代代童書人近一個世紀的堅守與付出被看見。這不僅是個人的榮譽，更是中國文化自身的力量被世界看見、被尊重、被認可。」她將童書出版比作連通世界的橋梁，「童書是一座座橋，這些橋，讓文化與文化，人心與人心彼此相連。正是全球所有出版同路人，讓中國故事長出翅膀，在孩子們心底種下真善美的種子。」
蔡皋的創作底色來自土地與民間，湖湘大地更是其精神源頭。20世紀80年代，結束6年鄉村教師生涯的她入職湖南少年兒童出版社，度過20年童書編輯歲月。編輯工作之餘，她持續深耕繪本：取材長沙童謠的「月亮粑粑」、記錄戰亂記憶的「火城1938」，以及入選日本小學教材的「桃花源的故事」，皆沉澱自她扎根鄉間的生活積累。
從童年外婆口傳的歌謠，到鄉野田間的日常，蔡皋將民間傳說與鄉土記憶化作溫潤的東方視覺語言。站在國際領獎台上，她表示自己始終保持創作初心，希望藉由作品讓世界看見中國故事柔軟而堅定的精神內核，感受不分國界、打動所有人的東方美學。
她獲頒2026年「國際安徒生獎插畫家獎」，是該獎設立60年來首位獲獎的中國畫家，象徵中國原創繪本在國際舞台上取得歷史性突破。 蔡皋表示，這個獎不只屬於她個人，也屬於所有為孩子寫書、畫畫的人。她認為中國被看見了，中國繪本與一代代童書人的堅守也被世界看見。 她的創作根植於湖湘土地與民間記憶，常把童謠、傳說與鄉土生活轉化為溫潤的東方視覺語言，代表作包括《月亮粑粑》《火城1938》和《桃花源的故事》。
精華 FAQ
她獲頒2026年「國際安徒生獎插畫家獎」，是該獎設立60年來首位獲獎的中國畫家，象徵中國原創繪本在國際舞台上取得歷史性突破。
蔡皋表示，這個獎不只屬於她個人，也屬於所有為孩子寫書、畫畫的人。她認為中國被看見了，中國繪本與一代代童書人的堅守也被世界看見。
她的創作根植於湖湘土地與民間記憶，常把童謠、傳說與鄉土生活轉化為溫潤的東方視覺語言，代表作包括《月亮粑粑》《火城1938》和《桃花源的故事》。
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