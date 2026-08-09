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80歲插畫家蔡皋領取安徒生獎 「在孩子心底種真善美種子」

中國新聞組／北京9日電
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第40屆國際兒童讀物聯盟世界大會國際安徒生獎頒獎典禮7日晚在加拿大首都渥太華舉辦...
第40屆國際兒童讀物聯盟世界大會國際安徒生獎頒獎典禮7日晚在加拿大首都渥太華舉辦。獲評2026年國際安徒生獎插畫家獎的中國藝術家蔡皋出席典禮並發表獲獎感言。蔡皋是首位獲得該榮譽的中國畫家。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：80歲蔡皋獲頒2026年國際安徒生獎插畫家獎，創中國首例。
  • 重點二：她感謝中國童書人長期堅守，稱榮譽屬於所有為孩子創作的人。
  • 重點三：作品取材湖湘鄉土、民間傳說，以東方美學傳遞真善美。

第40屆國際兒童讀物聯盟（IBBY）世界大會頒獎典禮7日晚於加拿大渥太華歷史博物館舉行，80歲的中國著名插畫家蔡皋正式獲頒2026年「國際安徒生獎插畫家獎」，接過獎章與證書。該獎項設立60年來，蔡皋成為首位獲此殊榮的中國畫家，實現中國原創繪本領域的歷史性突破。

國際安徒生獎被譽為「兒童文學界的諾貝爾獎」，由IBBY於1956年創立，插畫家獎項則自1966年增設，每兩年評選一次，用以表彰童書創作者的終身成就。此次蔡皋獲獎，是繼2016年曹文軒獲作家獎後，中國創作者再度站上世界童書之巔。

澎湃新聞報導，「這個獎太重了，不是給我一個人的，它屬於所有為孩子寫書、畫畫的人。」得知獲獎時，蔡皋曾動情說道，「今天，世界把這份榮譽給了中國，我由衷歡喜。中國被看見，中國繪本的力量被看見，中國一代代童書人近一個世紀的堅守與付出被看見。這不僅是個人的榮譽，更是中國文化自身的力量被世界看見、被尊重、被認可。」她將童書出版比作連通世界的橋梁，「童書是一座座橋，這些橋，讓文化與文化，人心與人心彼此相連。正是全球所有出版同路人，讓中國故事長出翅膀，在孩子們心底種下真善美的種子。」

蔡皋的創作底色來自土地與民間，湖湘大地更是其精神源頭。20世紀80年代，結束6年鄉村教師生涯的她入職湖南少年兒童出版社，度過20年童書編輯歲月。編輯工作之餘，她持續深耕繪本：取材長沙童謠的「月亮粑粑」、記錄戰亂記憶的「火城1938」，以及入選日本小學教材的「桃花源的故事」，皆沉澱自她扎根鄉間的生活積累。

從童年外婆口傳的歌謠，到鄉野田間的日常，蔡皋將民間傳說與鄉土記憶化作溫潤的東方視覺語言。站在國際領獎台上，她表示自己始終保持創作初心，希望藉由作品讓世界看見中國故事柔軟而堅定的精神內核，感受不分國界、打動所有人的東方美學。

第40屆國際兒童讀物聯盟世界大會國際安徒生獎頒獎典禮7日晚在加拿大首都渥太華舉辦...
第40屆國際兒童讀物聯盟世界大會國際安徒生獎頒獎典禮7日晚在加拿大首都渥太華舉辦。獲評2026年國際安徒生獎插畫家獎的中國藝術家蔡皋出席典禮並發表獲獎感言。蔡皋是首位獲得該榮譽的中國畫家。（新華社）

精華 FAQ

  • 她獲頒2026年「國際安徒生獎插畫家獎」，是該獎設立60年來首位獲獎的中國畫家，象徵中國原創繪本在國際舞台上取得歷史性突破。

  • 蔡皋表示，這個獎不只屬於她個人，也屬於所有為孩子寫書、畫畫的人。她認為中國被看見了，中國繪本與一代代童書人的堅守也被世界看見。

  • 她的創作根植於湖湘土地與民間記憶，常把童謠、傳說與鄉土生活轉化為溫潤的東方視覺語言，代表作包括《月亮粑粑》《火城1938》和《桃花源的故事》。

加拿大 諾貝爾獎

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