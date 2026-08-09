AI效應…粵用電破千億度 韶關國家級資料中心大增317.9%

中國AI產業發展快速，用電量大增。圖為位於天津的中國聯通京津冀數字科技產業園，運維工程師對服務器設施測溫記錄。（新華社）

中國用電負載入夏以來已四次創下歷史新高，達到15.57億千瓦。廣東7月成為中國首個單月用電量突破1000億度電的省份，其中又以AI算力帶動資料（數據）中心用電成長最快。資料中心用電年增19.76%，韶關國家級資料中心聚落用電更大增317.9%，反映AI基礎設施持續擴張。

中國國家能源局8日公布上述最新數據，從地區來看，華北、東北、華東等六個區域電網已21次創歷史新高，北京、遼寧、江蘇、江西、四川、甘肅 等25個省級行政區用電負載累計78次創新高。今年上半年，全社會用電量累計達5.1兆度電，年增5.3%。第二產業用電量達3.31兆度電，年增5.1%，其中高技術及裝備製造業用電量增速達9.8%；第三產業用電量9916億度電時，年增8%，其中充換電服務業、網路數據服務業用電量增速分別達56.9%、44%。

廣東省7月全社會用電量突破1000億度電，成為中國首個單月用電量突破千億度電的省分。工業用電是用電量增長的主力，高端製造新動能持續發力。當中人工智慧算力產業的快速崛起帶動資料中心用電需求，1至7月廣東全省資料中心用電量年增19.76%。韶關作為華南地區唯一的國家資料中心聚落，其用電量2025年以來維持50%以上快速增長，今年1至7月年增達到317.9%。

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