中發布亮眼數據：人形機器人企業大增 新的經濟增長點
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中國國家市場監管總局8日公布數據顯示，今年上半年，中國人形機器人領域新設企業11.6萬戶，同比增長9.5%，人形機器人領域正加速形成中國新的經濟增長點。
去年中國人形機器人出貨量已為全球第一。中國市監總局昨天表示，今年上半年，中國新設「八大新興產業＋九大未來產業」相關企業56.1萬戶，保持穩定增長態勢。部分前沿領域呈現爆發式增長，如生成式人工智能領域新設企業5.5萬戶，同比增長28%。
其中，高技術服務業加速壯大，信息傳輸和軟件技術服務業新設企業32.2萬戶，同比增長3.3%；科技成果轉化服務業新設企業45.9萬戶，增長6.8%。
製造業企業轉型升級步伐加快。高端裝備製造業新設企業2.8萬戶，同比增長2.5%。其中，智能裝備製造業增長6.4%。
高技術製造業增勢強勁，截至6月底，高技術製造業企業總量達33萬戶，上半年新設1.5萬戶。其中，航天器及運載火箭製造業新設企業同比增長185.7%，光纖、光纜製造業增長129.4%，集成電路製造業增長24.2%。
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