我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨若11月奪回眾院 將先全面查川普相關企業

哈林區退伍軍人症疫情 逾50人告紐約市府 追究冷卻塔監管

歐洲河輪遊變大巴拉力賽？中6口之家花16萬 累到吃保心丸

中國新聞組／上海9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
7月28日在匈牙利布達佩斯拍攝的部分河床裸露的多瑙河。（新華社）
7月28日在匈牙利布達佩斯拍攝的部分河床裸露的多瑙河。（新華社）

今夏歐洲遭遇數十年來最嚴重乾旱，影響河輪航行，也讓許多遊客經歷了一場始料未及的旅行「變奏」。上海一名王女士近日反映，她花了近16萬元（人民幣，下同，約2.3萬美元）為一家六口預訂維京遊輪多瑙河8日行程，最終變成一場「每天6、7時起床趕大巴」的拉力賽，提前半年規畫的圓夢之旅，最終「老人天天吃麝香保心丸，16歲的孩子直接病倒在酒店」，讓她一肚子氣。

21世紀經濟報導，王女士表示，這趟行程於7月27日至8月3日進行，考慮到同行者包括三名年近80歲的老人和三名十幾歲的孩子，她希望減少舟車勞頓，因此1月支付定金、3月付清全款；沒想到原本安排的河輪之旅卻因航道狀況多次調整，部分航段改乘大巴，船上住宿也改成酒店。

王女士表示，7月26日，維京通知更換登船港口，客服當時明確表示「除了改港口，其他行程不變」，但27日登船後，船方才告知「不僅改港口，還要改大巴」，八天行程中有七天受到影響，遊客被要求下船，原本的船上住宿也改成酒店。

王女士提供的郵輪原定行程以及調整後的行程。（取材自21世紀經濟）
王女士提供的郵輪原定行程以及調整後的行程。（取材自21世紀經濟）

下船後，王女士一家多次遇到交通延誤，原本約2小時的車程最長耗時4小時，三間客房也被安排在酒店不同樓層。原本主打輕鬆舒適的輕奢養老式度假，最終淪為高強度趕路觀光，「老人天天吃麝香保心丸，我家孩子後來直接生病了」。

另一名遊客姜姜子（化名）也反映類似情況。她原定從布達佩斯登船，抵達後才得知船隻無法停靠，需要前往約2小時車程外的科馬羅姆登船。之後船隻行至帕紹便無法繼續航行，後續前往多個景點的行程改為大巴，遊玩時間因此縮短，「耗費精力，苦不堪言」。

維京表示，近期歐洲河道遭遇罕見低水位，多瑙河、萊茵河部分航次均受到影響。航務運營副總裁Menno de Sera指出，河流水位「只要變化幾厘米就能決定能否航行」。

對於王女士的行程，維京提出兩種補償方案，包括受影響七天行程提供100%代金券，或50%現金退款。但王女士認為，爭議焦點並非單純的行程變更，而是出發前是否及時告知。

她指出，前一個7月17日出發的航次已經出現類似改道問題，「在我們上船前，如果你明顯知道開不了，你可以提前告知我們，讓老的老、小的小可以有自主權，選擇不上你的船」。王女士主張維京選擇主動隱瞞，要求七天行程100%現金退款。

精華 FAQ

  • 主因是今夏歐洲遭遇罕見乾旱，多瑙河水位過低，河輪無法正常航行，部分航段只能改搭大巴，原本的船上住宿也被改成酒店。

  • 她們一家6口包含3名近80歲老人與3名青少年，卻每天清晨趕車，車程常延長到4小時，還被分住不同樓層，老人吃保心丸、孩子也病倒。

  • 維京提出受影響7天可獲100%代金券，或50%現金退款；但王女士認為關鍵在於出發前未被及時告知，要求7天行程全額現金退款。

觀光

上一則

深圳女遇「搬家刺客」 報價570 搬到樓下變5060…否則不搬

下一則

只要1枚命中就能讓航母癱瘓 中國轟6J戰機實力有多強？

延伸閱讀

行天下旅遊長江＋台灣14天豪華河輪全包遊

行天下旅遊長江＋台灣14天豪華河輪全包遊
房間客滿遊客被迫睡車上 伊犁酒店竟還要收150元住宿費

房間客滿遊客被迫睡車上 伊犁酒店竟還要收150元住宿費
華婦不會英語首來美 靠簡要說明信秒過海關

華婦不會英語首來美 靠簡要說明信秒過海關
16歲少女玩「戀陪本」2年花17萬 肢體接觸讓她無法自拔

16歲少女玩「戀陪本」2年花17萬 肢體接觸讓她無法自拔

熱門新聞

華為首席科學家廖恒7月25日接受近五個小時的專訪，首次公開分享他對半導體產業底層邏輯的思考。（截自B站影片）

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

2026-08-04 13:13
藝人劉樂妍近幾年已轉型為「助農主播」，她希望能因此獲得中國大陸「三八紅旗手」的榮銜。圖／取自劉樂妍個人微博

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

2026-08-03 10:59
租客夜間在上鎖的櫃子裡發現逝者遺像，當場嚇哭連夜搬離，房東退還押金，平台「我愛我家」拒退仲介費，租客稱將提告。（取材自極目新聞）

房東上鎖的櫃子裡 上海租客發現1相片 竟嚇哭連夜搬離

2026-08-07 10:30
劉國梁女兒在高球領域打出名號。（取材自九派新聞）

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

2026-08-03 06:30
消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

2026-08-08 08:30
73歲江蘇連雲港袁姓老翁日前搭乘高鐵，在廁所掉了金戒指，客服回應卻引發質疑。(視頻截圖)

江蘇老人高鐵如廁掉落2萬元金戒 求助…被客服1句話打發

2026-08-02 08:30

超人氣

更多 >
南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達
梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇
買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴

買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴
華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期
跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀

跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀