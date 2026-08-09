歐洲河輪遊變大巴拉力賽？中6口之家花16萬 累到吃保心丸

7月28日在匈牙利布達佩斯拍攝的部分河床裸露的多瑙河。（新華社）

今夏歐洲遭遇數十年來最嚴重乾旱，影響河輪航行，也讓許多遊客經歷了一場始料未及的旅行「變奏」。上海一名王女士近日反映，她花了近16萬元（人民幣，下同，約2.3萬美元）為一家六口預訂維京遊輪多瑙河8日行程，最終變成一場「每天6、7時起床趕大巴」的拉力賽，提前半年規畫的圓夢之旅，最終「老人天天吃麝香保心丸，16歲的孩子直接病倒在酒店」，讓她一肚子氣。

21世紀經濟報導，王女士表示，這趟行程於7月27日至8月3日進行，考慮到同行者包括三名年近80歲的老人和三名十幾歲的孩子，她希望減少舟車勞頓，因此1月支付定金、3月付清全款；沒想到原本安排的河輪之旅卻因航道狀況多次調整，部分航段改乘大巴，船上住宿也改成酒店。

王女士表示，7月26日，維京通知更換登船港口，客服當時明確表示「除了改港口，其他行程不變」，但27日登船後，船方才告知「不僅改港口，還要改大巴」，八天行程中有七天受到影響，遊客被要求下船，原本的船上住宿也改成酒店。 王女士提供的郵輪原定行程以及調整後的行程。（取材自21世紀經濟）

下船後，王女士一家多次遇到交通延誤，原本約2小時的車程最長耗時4小時，三間客房也被安排在酒店不同樓層。原本主打輕鬆舒適的輕奢養老式度假，最終淪為高強度趕路觀光 ，「老人天天吃麝香保心丸，我家孩子後來直接生病了」。

另一名遊客姜姜子（化名）也反映類似情況。她原定從布達佩斯登船，抵達後才得知船隻無法停靠，需要前往約2小時車程外的科馬羅姆登船。之後船隻行至帕紹便無法繼續航行，後續前往多個景點的行程改為大巴，遊玩時間因此縮短，「耗費精力，苦不堪言」。

維京表示，近期歐洲河道遭遇罕見低水位，多瑙河、萊茵河部分航次均受到影響。航務運營副總裁Menno de Sera指出，河流水位「只要變化幾厘米就能決定能否航行」。

對於王女士的行程，維京提出兩種補償方案，包括受影響七天行程提供100%代金券，或50%現金退款。但王女士認為，爭議焦點並非單純的行程變更，而是出發前是否及時告知。

她指出，前一個7月17日出發的航次已經出現類似改道問題，「在我們上船前，如果你明顯知道開不了，你可以提前告知我們，讓老的老、小的小可以有自主權，選擇不上你的船」。王女士主張維京選擇主動隱瞞，要求七天行程100%現金退款。