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復旦美籍留學生「王水牛」人設崩？ 約會大量女人致孕

中國新聞組╱上海9日電
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復旦大學的美國留學生「王水牛」，在抖音有16.9萬名粉絲，是有一定知名度的外籍網...
復旦大學的美國留學生「王水牛」，在抖音有16.9萬名粉絲，是有一定知名度的外籍網紅留學生。(取材自抖音)

一名就讀復旦大學的美國留學生「王水牛」近日陷入網路輿論風波。多名網友在社交平台爆料，指他在中國留學期間與多名女性交往，並涉及約會消費、感情糾紛等爭議，更有網傳消息聲稱，多名女子疑因與其交往而懷孕。相關內容迅速在網路擴散，引發大量討論。不過，截至目前，相關指控主要來自網友爆料及社交平台資訊，尚無官方通報證實，事件真實情況仍有待查核。

綜合網易等媒體報導，王水牛來自美國波特蘭，赴中國留學約9個月，是復旦大學在讀研究生。由於擁有外籍身分、外形健朗，加上中文流利，他過去在短視頻平台頗受關注，累積超過10萬名粉絲，逐漸成為具有一定知名度的外籍網紅留學生。

報導指出，王水牛經常分享上海生活，包括城市探店、校園日常、城市漫步及健身等，也曾參演微電影擔任男主角，並以外籍講解員身分參與上海文旅宣傳活動。他過去塑造的形象相當正面，經常展現自律、健身及學習中文的一面，亦曾透露自己在上海租住月租約萬元人民幣的公寓，每月個人開銷約3萬至5萬人民幣。

然而，近期網路流傳的一系列爆料，卻讓其原本建立的形象受到衝擊。有網友聲稱，王水牛在滬期間曾與多名女性交往，然而約會過程中的餐飲、交通及娛樂費用全由女方支付。相關爆料甚至進一步指稱，有女性在交往後懷孕，而王水牛沒有積極面對後續責任，甚至與相關人士切斷聯繫。

隨著爭議升溫，部分網友又翻查其社交平台帳號，發現留言區仍有不少女性與其互動或主動示好，進一步引發「網紅人設」與真實生活是否存在落差的討論。有人認為，短視頻呈現的生活方式往往經過剪輯與包裝，外界不應僅憑鏡頭前的形象判斷一個人的真實品行。

此次風波也引發部分網友對「外籍身分光環」的反思。有評論認為，部分人容易因外貌、外籍身分或網紅標籤產生額外信任，甚至忽略交往中應有的界線與風險。

另一方面，對涉及懷孕及感情責任等敏感指控，也有聲音呼籲應保留基本查證原則，避免未經核實的爆料演變成網路定罪。

目前，相關事件仍在社交平台持續發酵，尚未見權威部門針對上述爆料作出正式定性。對於網路流傳的聊天截圖、留言及其他所謂「證據」，其來源、完整性及真實性仍有待確認。在當事人正式回應或出現可獨立核實的證據前，外界仍應將相關內容視為網路指控，而非已經證實的事實。

復旦大學的美國留學生「王水牛」近日被多名網友爆料，指他在中國留學期間與多名女性交...
復旦大學的美國留學生「王水牛」近日被多名網友爆料，指他在中國留學期間與多名女性交往，並涉及約會消費、感情糾紛等爭議。(取材自抖音)

精華 FAQ

  • 爆料內容主要指他在上海留學期間與多名女性交往，涉及約會消費、感情糾紛，甚至有網傳稱部分女子疑因交往而懷孕，引發大量討論。

  • 他以外籍留學生與外籍網紅身分受到關注，常分享上海生活、健身、探店與校園日常，也曾參與微電影與文旅宣傳，形象偏向正面自律。

  • 截至目前，相關內容主要來自網友爆料與社交平台資訊，尚無官方通報或可獨立核實的證據證實，因此仍應視為未被查證的網路指控。

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