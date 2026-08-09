深圳女遇「搬家刺客」 報價570 搬到樓下變5060…否則不搬

陳女士打包的物件。（取材自極目新聞）

廣東深圳一名陳女士透過線上平台尋找搬家公司，卻疑似遇上「搬家刺客」，對方報價570元（人民幣，下同，約84美元），搬家當天卻以冰箱、沙發等家具逐項計費，一項一項增加費用，最終陳女士支付了5060元。陳女士認為搬家公司收費不合理，平台工作人員則回應，稱當時報價570元是「起步價」，搬家師傅按小時計費，「這些師傅上門也跟她說過的」。目前陳女士已向社區工作人員求助，希望能幫忙協調，退回部分費用，解決這起消費糾紛。

極目新聞報導，陳女士表示，因母親生病，家中開支較大，當初搬家就是希望節省費用。她在多個線上平台及社交軟件反覆比較，最後選擇這家報價較低的業者。

陳女士說，8月3日對方與她聯繫後，發送了一份價格表，並表示「放心，不會亂收費，有什麼收什麼，按標準收費」。陳女士認為雙方已經就搬家價格達成共識，因此下單。 陳女士稱對方還表示過不會亂收費。（取材自極目新聞）

陳女士表示，8月5日搬家當天，搬家師傅未提前說明大型家具的具體收費標準，而是等東西搬到目的地樓下時，才拿出一本本子，逐項列出冰箱、沙發等家具的價格，「一下子飆到了2000多，我就覺得很不合理」。

陳女士指出，新舊住址開車距離不到10分鐘，家中的零碎物品也是她找朋友協助搬運的，因此實際需要搬家公司處理的物品主要是大型家具。她認為對方按家具單獨計費，收費標準和之前的承諾完全不符，於是決定報警，警方要求雙方自行協商，如協商不成，可以再到派出所溝通或尋求律師協助。

當天上午8時多開始搬家，9時多抵達新住所樓下，卻因價格問題一直協商至中午12時多。陳女士提出支付3000元，由搬家公司將車上的物品全部搬進家中，但遭到拒絕，並稱如果不支付費用，就會把所有物品放進租賃倉庫，相關倉儲費也由她承擔。

陳女士表示，最終她支付5060元，但搬家公司只將沙發、茶几、電視櫃及冰箱等幾件大型物品搬上樓。

針對陳女士反映的情況，線上平台工作人員表示，當初報出的570元屬於「起步價」，並非最終總價，同時稱平台並不清楚陳女士家中有冰箱、沙發等大型物品。

工作人員指出，平台屬於合作推廣性質，合作的搬家公司師傅上門時也會說明收費標準，主要按照工時計費。對於陳女士所說的5000多元，工作人員稱，當時「用不上5000多元，2000多元就可以給她把東西放在樓下」，但陳女士一直希望與師傅協商搬上樓的費用。搬家師傅則表示，收費包括樓層費、大件物品上樓費及工時費等，「我們幹了七八個小時，人工費一小時300元」。

陳女士另稱，因自己一度氣憤稱要曝光搬家公司，搬家師傅因此對她進行言語威脅。對此，搬家師傅否認，強調「唯一說過最重的話，就是東西給她拉走，找地方存放」。

針對這起消費糾紛，律師鄭博恩表示，如果搬家公司在實際控制貨物後，以停止搬運、拒絕離開等方式迫使客戶接受加價，可能超出一般民事糾紛範疇，涉嫌強迫交易罪。他建議，消費者可以依法向公安機關報案留底，並在搬家過程中全程錄音、錄影，保存相關證據；若屬於民事糾紛，也可以向法院提起訴訟維權。