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89歲鍾南山曝「高能量」祕訣 秀出被拉斷繩子的拉力器

中國新聞組／北京9日電
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近90歲的鍾南山，接受採訪時現場展示拉力。（視頻截圖）
近90歲的鍾南山，接受採訪時現場展示拉力。（視頻截圖）

8月8日是中國全民健身日，89歲高齡的中國工程院院士鍾南山大方分享自己「高能量」的祕訣。鍾南山透露，他每周運動三次，運動項目包括拉力訓練、划船等，還秀出平時使用的拉力器，「本來一共是五條，有一條拉斷了」，展現老當益壯的一面。

綜合人民網、上觀新聞報導，鍾南山在談及如何保持健康時，提到自己長期維持運動習慣，並持續工作。他曾表示，健康與壽命有60%由生活方式決定，遺傳因素占15%，長壽的「鑰匙」掌握在自己手中。

鍾南山曾在「人民日報」撰文指出，「就個人而言，健康的根本在自身」，並強調心理平衡、合理膳食、適當運動、戒煙限酒以及早診早治等方面的重要性。他提醒老年人，尤其要避免「無症狀即健康」及「扛一扛就過去」的想法，應主動接受篩查，做到早診斷。

據了解，鍾南山過去曾因長期高強度工作出現健康問題，2004年突發心肌梗死，接受手術後植入心臟支架；此外，他有超過20年的高血壓病史，也有相關家族遺傳史。

如今接近90歲的鍾南山維持每周運動三次的習慣。他在接受專訪時表示，持續活動讓自己保持工作所需的精力，還現場展示他常用的拉力器，並說「本來一共是五條，有一條拉斷了」。

精華 FAQ

  • 他表示自己每周運動3次，項目包括拉力訓練、划船等，且長期保持運動與工作習慣，藉由規律活動維持體能與精神狀態。

  • 他認為健康與壽命有60%由生活方式決定，遺傳因素占15%，因此長壽的關鍵掌握在自己手中，重點在於日常自我管理。

  • 他提醒老年人不要認為無症狀就代表健康，也不要抱著扛一扛就會過去的心態，應重視心理平衡、合理飲食、適當運動與主動篩查。

鍾南山 高血壓

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