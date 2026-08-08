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中國今夏用電4度創新高 AI資料中心需求 推升廣東用電成長

記者陳湘瑾／即時報導
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中國浙江省長興縣一座太陽能發電廠。（路透）
中國浙江省長興縣一座太陽能發電廠。（路透）

8月7日，中國用電負載入夏以來第4次創歷史新高，達到15.57億瓩。AI算力帶動資料中心用電快速成長。廣東7月成為中國首個單月用電量突破1,000億度電的省份，資料中心用電年增19.76%，韶關國家級資料中心聚落用電更大增317.9%，反映AI基礎設施持續擴張。

中國國家能源局昨日公布上述最新數據，7月29日以來，中國用電負載持續維持高檔，除週末假期外的每日最高用電負載均超過去年極值15.08億瓩。從地區來看，華北、東北、華東等6個區域電網21次創歷史新高，北京、遼寧、江蘇、江西、四川、甘肅等25個省級行政區用電負載累計78次創新高。

今年上半年，全社會用電量累計達5.1兆度電，年增5.3%。其中，第二產業用電量達3.31兆度電，年增5.1%，其中高技術及裝備製造業用電量增速達9.8%；第三產業用電量9916億度電時，年增8.0%，其中充換電服務業、網路數據服務業用電量增速分別達到56.9%、44.0%。

廣東省7月全社會用電量突破1,000億度電，成為中國首個單月用電量突破千億度電的省份。工業用電是用電量增長的主力，高端製造新動能持續發力。1-7月，廣東第二產業用電量3283.51億度電，年增7.84%。其中，「高技術及裝備製造業」用電量年增8.77%，「汽車製造業」、「專用設備製造業」、「計算機／通信和其他電子設備製造業」也持續增長趨勢。

人工智慧算力產業的快速崛起也帶動資料中心用電需求，1-7月廣東全省資料中心用電量年增19.76%。韶關作為華南地區唯一的國家資料中心聚落，其用電量2025年以來維持50%以上快速增長，今年1-7月年增達到317.90%。

高溫天氣是負載攀升的直接因素，5月下旬南方區域高溫帶動區域用電負載四度刷新歷史紀錄；7月中旬颱風影響消退後高溫快速拉升華中、華東區域用電負載，帶動中國負載三度創新高；8月上旬東北、華北區域持續高溫，兩個區域用電負載累計10次刷新歷史極值。

中國國家能源局電力司副司長譚洪江此前介紹，今年「迎峰度夏」期間電力供需總體平衡，華東、華中和南方地區部分省份，如果在極端情況下，可能出現供電吃緊的情況，但是可以通過跨省、跨區電力調度來滿足要求。

精華 FAQ

  • 主因包括高溫天氣推升空調與民生用電，以及AI算力帶動資料中心需求快速增加，兩者疊加使中國用電負載入夏以來第4次創歷史新高。

  • 廣東7月全社會用電量突破1,000億度，工業用電與高端製造持續成長，其中資料中心用電年增19.76%，成為AI基礎設施擴張的重要指標。

  • 韶關作為華南唯一國家級資料中心聚落，用電量今年1-7月年增317.9%，顯示AI運算需求正快速擴張，帶動資料中心與相關基礎建設持續升溫。

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