雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」
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雲南省臨滄市一名村民日前在自家茶園勞作時發現了一條眼鏡王蛇。接到報警後，10名消防救援人員火速趕赴現場，利用專業捕蛇器將蛇捕獲。結果消防人員在厚厚的松針下，又發現了37枚蛇卵。「一家38口」讓網友驚呼：這是眼鏡王蛇月子中心。
綜合媒體報導，事發當天，該名村民在打理茶樹林時，無意間在隱蔽角落發現異常的枯草堆。仔細一看，居然是一條身形巨大的眼鏡王蛇正盤踞在裡面護卵，當場嚇得魂飛魄散、直冒冷汗，隨即立刻報警求助。
當地派出10名消防救援人員穿戴全套防護裝備，先對周邊區域進行警戒隔離。隨後穿戴嚴密防護，以專業捕蛇工具控制蛇身，將成蛇抓捕放入專用蛇袋。隨後，消防員在窩內厚厚的松針下，清點出整整37枚白色蛇卵。
目前，這條母蛇與37枚蛇卵已全部移交給當地的林草（林業和草原）部門進行專業安置與後續處置，成功化解了茶園周邊的致命危機。網民也開玩笑稱這個茶園簡直成了「眼鏡王蛇月子中心」。
公開資料顯示，眼鏡王蛇是唯一會主動築巢的蛇類。大多數的蛇生完蛋後就會離開，但眼鏡王蛇擁有獨特的育幼本能。雌蛇會用身體前端捲起或撥動地上的枯枝和落葉，堆砌成一個碗狀或圓頂形的巢穴。堆積的腐爛植物自然發酵產生熱能，就能提供蛇卵需要的溫度和濕度。產卵後，雌蛇會寸步不離地守在巢穴旁，直到幼蛇孵化。
村民在自家茶園打理茶樹林時，意外看到隱蔽角落的枯草堆異常，仔細查看後發現一條巨大的眼鏡王蛇盤踞其中護卵，當場受驚並立即報警求助。 消防人員共10名趕赴現場，先對周邊進行警戒隔離，再穿戴全套防護裝備，使用專業捕蛇器控制蛇身，將母蛇安全抓入蛇袋，避免現場再度發生危險。 消防員在厚厚松針下清點出37枚白色蛇卵，加上被捕的母蛇，合稱「一家38口」。目前這些蛇已移交當地林草部門，進行專業安置與後續處置。
精華 FAQ
村民在自家茶園打理茶樹林時，意外看到隱蔽角落的枯草堆異常，仔細查看後發現一條巨大的眼鏡王蛇盤踞其中護卵，當場受驚並立即報警求助。
消防人員共10名趕赴現場，先對周邊進行警戒隔離，再穿戴全套防護裝備，使用專業捕蛇器控制蛇身，將母蛇安全抓入蛇袋，避免現場再度發生危險。
消防員在厚厚松針下清點出37枚白色蛇卵，加上被捕的母蛇，合稱「一家38口」。目前這些蛇已移交當地林草部門，進行專業安置與後續處置。
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