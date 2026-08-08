雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 雲南臨滄村民在茶園發現盤踞護卵的眼鏡王蛇，驚險報警。

雲南臨滄村民在茶園發現盤踞護卵的眼鏡王蛇，驚險報警。 重點二： 10名消防員穿戴防護裝備到場，先控制母蛇後清點出37枚蛇卵。

10名消防員穿戴防護裝備到場，先控制母蛇後清點出37枚蛇卵。 重點三：母蛇與蛇卵已移交林草部門安置，網友戲稱茶園成蛇類月子中心。

雲南省臨滄市一名村民日前在自家茶園勞作時發現了一條眼鏡王蛇。接到報警後，10名消防救援人員火速趕赴現場，利用專業捕蛇器將蛇捕獲。結果消防人員在厚厚的松針下，又發現了37枚蛇卵。「一家38口」讓網友驚呼：這是眼鏡王蛇月子中心。

綜合媒體報導，事發當天，該名村民在打理茶樹林時，無意間在隱蔽角落發現異常的枯草堆。仔細一看，居然是一條身形巨大的眼鏡王蛇正盤踞在裡面護卵，當場嚇得魂飛魄散、直冒冷汗，隨即立刻報警求助。

當地派出10名消防救援人員穿戴全套防護裝備，先對周邊區域進行警戒隔離。隨後穿戴嚴密防護，以專業捕蛇工具控制蛇身，將成蛇抓捕放入專用蛇袋。隨後，消防員在窩內厚厚的松針下，清點出整整37枚白色蛇卵。

目前，這條母蛇與37枚蛇卵已全部移交給當地的林草（林業和草原）部門進行專業安置與後續處置，成功化解了茶園周邊的致命危機。網民也開玩笑稱這個茶園簡直成了「眼鏡王蛇月子中心」。

公開資料顯示，眼鏡王蛇是唯一會主動築巢的蛇類。大多數的蛇生完蛋後就會離開，但眼鏡王蛇擁有獨特的育幼本能。雌蛇會用身體前端捲起或撥動地上的枯枝和落葉，堆砌成一個碗狀或圓頂形的巢穴。堆積的腐爛植物自然發酵產生熱能，就能提供蛇卵需要的溫度和濕度。產卵後，雌蛇會寸步不離地守在巢穴旁，直到幼蛇孵化。