筆試前13名「全淘汰」 倒數5名都逆襲？佛山一中學招聘惹議

佛山一中學因教師招聘惹議，官方後續發布通報。（取材自川觀新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 季華中學物理教師招聘出現前13名筆試高分全遭淘汰。

季華中學物理教師招聘出現前13名筆試高分全遭淘汰。 重點二： 最終進入體檢的5人皆為筆試倒數後5名，引發質疑。

最終進入體檢的5人皆為筆試倒數後5名，引發質疑。 重點三：佛山市教育局已叫停招聘，並成立調查組全面核查。

廣東佛山市季華中學近日公布2026年教師招聘總成績，其中物理教師崗位出現筆試成績排在前13名的考生在面試環節竟全數遭淘汰，反觀筆試後5名的考生全部「逆襲」進入最終體檢名單的異常情況，遭網友質疑涉嫌客製化條件的「蘿蔔崗」。佛山市教育局 5日宣布已叫停該校招聘工作，成立專門調查組展開全面核查。

縱覽新聞報導，季華中學5日公布的成績表顯示，物理教師崗位共18名考生進入面試，最終5人進入體檢，其餘13人遭淘汰，其中12人總成績標註為「面試不合格」。對比校方前一日公布的名單，進入體檢的5人，筆試成績(75至78分)在18人中位列倒數後5名；而被淘汰的13人筆試成績最高達99分、最低81分。

依招聘公告規定，筆試與面試成績按4：6比例合成總成績，面試滿分100分、70分為合格線，未達合格線者不計算總成績。經反向換算，進入體檢5人的面試成績介於79.5分至92.5分之間，意味著筆試優異而被淘汰的13名考生，面試成績均低於70分合格線。

網友認為雖有面試失常可能，但前13名集體不及格極不正常。還有網友質疑，該招聘涉嫌「蘿蔔崗」。

九派新聞報導，針對網傳佛山市季華中學教師招聘有關情況，佛山市教育局已叫停學校招聘工作，開展全面核查，調查情況將向社會通報。

季華中學為佛山市教育局直屬的公立高中，此次招聘面向社會公開招聘編制教師30名，招聘的教師為事業單位編制工作人員。