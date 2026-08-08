看數學、物理能不吃喝…蘇煒杰研究應用美國人口普查 奠基AI統計

北大07級校友蘇煒杰獲統計學界諾獎。（取材自北京日報／學校供圖）

AI摘要 文章摘要整理： 蘇煒杰從北大數院到史丹福博士，提出高斯差分隱私並應用於美國人口普查，近期又加入OpenAI參與AI訓練，成為統計與AI交會的重要學者。

近日獲頒2026年度考普斯獎的賓夕法尼亞大學沃頓商學院統計與數據科學系教授蘇煒杰，是北京大學數學科學學院2007級本科院友，他與團隊提出的「高斯差分隱私」框架成果，已實際應用於國全國人口普查 ，也加入OpenAI 參與AI模型訓練，成就奠基AI統計。

蘇煒杰出生於浙江餘姚的鄉村，小學五年級時因偶然看了從鄰居家借來的微積分與線性代數教科書，一頭栽進數理世界，「只要看個數學、物理的書，可以不吃不喝」。

據南方都市報報導，據「北大數院人」公眾號今年4月刊登蘇煒杰專訪，蘇煒杰在全國初中數學聯賽嶄露頭角，到高三獲得全國第二名並進入國家集訓隊，於2007年保送進入北大數院。

在燕園（指北大校園），他回歸自己鍾愛的高等數學，專業課平均分97分，穩居年級第一，並與現在的妻子一起修讀當時北大熱門的經濟學雙學位。而競賽也以一種全新方式點滴融入他的治學生涯，大一時他通過未名BBS組隊參加「江澤涵杯」建模大賽成功獲獎；2010年又與隊友征戰美國大學生數學建模競賽並獲Finalist獎（特等獎提名）。

大三時在微軟亞洲研究院實習，他第一次接觸到「AI」這個概念；在劉張炬、張平文兩位教授指導下的兩段本科生科研項目，讓他逐漸認清自己的所長——相比純粹的數學能力，自己更擅長對複雜問題建模求解。於是，在數學、運籌、統計三個深造方向中，他選擇了統計。

2016年，蘇煒杰獲史丹福大學統計學博士學位，師從美國國家科學院院士Emmanuel Candès與Cynthia Dwork（美國國家科學院和工程院雙院院士）。博士期間的蘇煒杰，遵循兩位導師的治學要求「不隨大流，做最前沿的研究」，其首篇高維統計論文直到博士第三年才發表，但一經發表便引起國際同行廣泛關注。

蘇煒杰與團隊提出的「高斯差分隱私」框架，從統計學最基礎的假設檢驗出發，讓隱私保護程度在數學上變得精確可計算，這一成果已實際應用於2020年美國全國人口普查，在保護公民個體信息的前提下保障了宏觀統計結果的可靠性。

值得關注的是，今年5月，蘇煒杰在沃頓商學院學術休假期間加入OpenAI，參與AI模型訓練，並同期晉升為正教授。