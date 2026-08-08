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租車沒給實體鑰匙 3人川西海拔3700米受困11小時

中國新聞組╱北京8日電
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神州租車成都牛王廟地鐵站服務點。(取材自神州租車官網)
神州租車成都牛王廟地鐵站服務點。(取材自神州租車官網)

中國四川近日發生一起租車受困事件。廣州男子謝先生7月與兩名友人赴成都租車自駕川西，取車時門市未交付實體鑰匙，僅告知可透過手機App解鎖。沒想到租車第7天，車輛在海拔約3700公尺的結斯溝附近突然無法啟動，3人被困野外約11小時，直到租車門市從成都派人帶著實體鑰匙前往，車輛才重新發動。目前雙方仍未就賠償問題達成共識。

上游新聞報導，謝先生表示，3人7月18日抵達成都，在牛王廟地鐵站服務點租下一輛比亞迪宋Pro，計畫進行8天川西自駕遊。取車時，門市員工稱找不到鑰匙，便將車從地庫開出交付，並表示可以使用手機App解鎖，全程未提供實體鑰匙或NFC卡片。

謝先生說，上路後，前6天車輛使用正常，直到7月24日上午10時40分左右，3人在結斯溝附近停車休息約15分鐘後，儀表板突然顯示「連線失敗」，車輛無法再次啟動。

3人隨即聯繫客服及門市，對方嘗試遠端操作仍未能解決，約下午1時安排救援人員到場。救援人員使用搭電器嘗試20多分鐘後仍無法啟動，並建議拖車或更換車輛。門市最初表示約3至4小時可送來替換車，但不久後又改稱沒有備用車，最快要到深夜近12時才能送達，並建議3人自行找地方住宿。

謝先生表示，受困地海拔約3700公尺，距離最近的縣城也有40至50公里，根本難以自行離開。經多次協商後，門市直到下午6時左右才同意從成都派車接人，工作人員約晚上10時抵達。更讓他意外的是，工作人員帶來實體鑰匙後，一按車輛便立即恢復啟動。

謝先生說，3人從上午10時40分左右受困至晚上9時40分，前後約11小時。期間車輛無法啟動空調，夜間氣溫接近攝氏零度，加上同行友人此前已在稻城亞丁重感冒，讓3人身體及心理都承受不小壓力。最終3人隔日凌晨2時左右才返回成都。

租車費不含保險約2200元人民幣。謝先生表示，門市僅提出退還約320元租金，另賠償1000元，雙方因此未能達成和解。

對此，神州租車成都牛王廟地鐵站服務點工作人員表示，該車支援手機解鎖，前6天也一直正常使用，事發地可能因訊號不足導致遠端功能無法操作，並非車輛本身故障。對於未交付實體鑰匙，工作人員承認一般租車都會提供鑰匙，但目前無法透過監控確認當時具體交付情況。

門市並表示，事發後已在一、兩小時內安排拖車及換車，但謝先生不願等待並要求返回成都，最終由門市派車接回，並在結算時退還部分租金，另提出減免約1000元的方案，但未獲接受。相關投訴目前已轉由總部處理。

截至目前，神州租車總部尚未對事件進一步回應，雙方責任及最終賠償仍待釐清。

租車門市退還了部分租金。(取材自微信)
租車門市退還了部分租金。(取材自微信)

精華 FAQ

  • 謝先生3人7月在成都租車自駕川西，取車時未拿到實體鑰匙，只能靠App解鎖。第7天車輛在結斯溝附近突然無法啟動，最後由門市派人送來實體鑰匙才恢復。

  • 車輛停車後出現「連線失敗」，遠端解鎖與啟動都失效，救援人員搭電也無效。由於現場海拔高、距離縣城遠，3人無法自行脫困，只能等待門市支援。

  • 謝先生認為門市未交付實體鑰匙是問題根源，門市則稱車輛支援手機解鎖、可能是訊號不足所致。門市提出退還部分租金並補償1000元，但謝先生未接受，案件仍待總部處理。

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