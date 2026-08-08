「帶回家當爸」…「單親辣媽」逼幼女喊網友爸 曖昧博流量

抖音上仍有不少「母女合拍」遊走道德及法律邊界的帳號。（取材自澎湃新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 抖音上多個單親媽媽帳號被指誘導未成年女兒喊陌生網友爸爸，並以曖昧擦邊內容吸引男性流量，部分帳號已遭封禁，當局也展開整治。

近日抖音 平台一批以「單親媽媽」為人設的帳號引發強烈譴責，「母女倆」共同出鏡，博主身著低胸或性感家居服，透過刻意引導、假意制止等套路，讓未成年女兒叫鏡頭前的陌生網友「爸爸」，藉由製造曖昧氛圍與低俗「擦邊」暗示，收割男性流量。事件曝光後，擁有近200萬點讚量的涉事帳號「知暖&知甜」及其多個關聯小號已被平台全面封禁，相關部門也已展開專項打擊行動。

澎湃新聞報導，在熱門話題下隨機搜尋發現，仍有十多個同類模板化帳號正常運作，如「朵朵LOVE」、「琪琪兒寶貝」及「河南 月姐記錄生活」等。影片中，母親多身穿性感服飾，引導著穿校服的孩子說出，「快來和我媽媽談戀愛吧」等不當對白。

「你看視頻前的這個叔叔你喜歡嗎」、「喜歡怎麼辦」、「帶回家當爸爸」。這類影片的評論區已被中老年男性網友的自拍留言與金錢示好等曖昧言論淪陷，部分帳號甚至掛上購物櫥窗或開通直播帶貨，藉由向粉絲拋飛吻、求打賞來實現流量變現。

報導指出，「朵朵LOVE」一支獲2.3萬次按讚的影片中，母親穿低胸服飾，讓穿校服的未成年女兒面對鏡頭稱呼網友；累積31.5萬次按讚的「琪兒寶貝」，則多在臥室拍攝相關影片；另有6.7萬次按讚的「桉桉」，也出現母親引導孩子向陌生網友喊話的內容；累積376.2萬次按讚的「河南月姐 記錄生活」目前已被禁止關注。

面對未成年人淪為「流量密碼」的亂象，網友紛紛表達強烈不滿與譴責，批評「這是在消費孩子」、「為了流量簡直毫無底線」。針對利用未成年人牟利等違規行為，中央網信辦已部署啟動「清朗·未成年人網絡保護」專項行動，將「打造爭議兒童人設」等列為重點整治對象。