「立秋第一杯奶茶」爆單 門店破600杯要排隊3小時 店員：肯定加班

「秋天的第一杯奶茶」熱梗發酵帶動全國多地奶茶店集體爆單。(取材自日照日報)

AI摘要 文章摘要整理： 立秋當天「秋天的第一杯奶茶」帶動全國茶飲店爆單，多地排單超500杯、店員忙到加班，平台與品牌也同步推出折扣促銷。

8月7日適逢立秋，「秋天的第一杯奶茶」熱梗發酵帶動全國多地奶茶店集體爆單。多家品牌線下門店出現數百杯積壓訂單，上海有門店排隊超500杯，成都部分門店甚至突破600杯，外賣平台與茶飲品牌則趁勢推出免單、折扣甚至抽黃金等促銷活動。另外，「峰學蔚來」公司員工當天曬出喝奶茶照片，透露今年由創辦人張雪峰的女兒張姩菡接棒請全公司喝奶茶。

綜合綜合極目新聞、觀察者網報導，「立秋的第一杯奶茶」熱度空前，某奶茶品牌上海嘉隆廣場店排隊等待製作的奶茶破500杯，預計等待時間長達2小時53分鐘。除了上海，全國多地多個品牌的奶茶店也大排長隊，北京、成都、重慶等城市部分奶茶門店同樣出現數百杯以上的積壓訂單。

今年各大茶飲品牌早早開始營銷，各大外賣平台包括美團、淘寶閃購、京東及抖音等紛紛祭出補貼，推出低至0.01元至3元不等的超低價或半價優惠券。除推新、聯名、優惠券等常規活動外，還有品牌放出抽汽車、送黃金等大招。茶飲品牌如霸王茶姬負責人坦言，從6日開始「打單機子都要冒煙了」。7日當天，部分門店店員早上7點就開始製作，有門店因前方排單超500杯而直接關停線上接單，甚至謝絕團餐與外送，店員無奈表示「今天肯定要加班了」。

線下門店忙得不可開交，外賣員的車上也掛滿了各式奶茶。有杭州門店店員透露，現場有不少大額團單，「有人直接下單了30杯」。外賣小哥受訪時表示：「今天奶茶訂單確實比平時多，剛剛接了一個30杯奶茶的大單。」也有騎手分享：「剛上線，接了四單都是奶茶」。網友們對此紛紛在社交平台上曬出自己的奶茶訂單，這一天也被網友笑稱為「奶茶界的雙11」。

除了普通消費者的狂歡，企業內部的儀式感也引發關注。「峰學蔚來」社交帳號7日發文寫道：「以前秋天的第一杯奶茶都是張老師買的，以後秋天的第一杯奶茶是姩菡給的！」張姩菡隨後在評論區溫馨回應「立秋快樂」，公司總經理武亮也發文表達感謝。

知名教育博主張雪峰今年3月24日因心源性猝死在蘇州逝世，如今其女兒接棒延續傳統，在立秋這天為員工送上奶茶，為這場全國性的消費熱潮增添了一絲溫情。

「秋天的第一杯奶茶」熱梗發酵帶動全國多地奶茶店集體爆單。(取材自日照日報)

「秋天的第一杯奶茶」熱梗發酵帶動全國多地奶茶店集體爆單。(取材自日照日報)

「秋天的第一杯奶茶」熱梗發酵帶動全國多地奶茶店集體爆單。(取材自日照日報)

「秋天的第一杯奶茶」熱梗發酵帶動全國多地奶茶店集體爆單。(取材自日照日報)