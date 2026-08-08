再槓華為 小米高管玩梗「孩go」掀戰 徐潔雲澄清：是寵物名

小米網紅高管的「孩go」（諧音「海狗」，小米粉絲對華為粉絲的辱稱）爭議言論登上熱搜。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 小米高管徐潔雲因留言「孩go」被指影射華為粉絲，隨後澄清只是寵物名，但仍引爆小米與華為陣營在網路上的新一輪口水戰。

中國科技巨頭華為 深陷「竹知了」公關危機之際，華為和競爭對手小米 的粉絲持續在網絡掐架，期間一名小米網紅高管的「孩go」（諧音「海狗」，小米粉絲對華為粉絲的辱稱）爭議言論登上熱搜，為雙方罵戰再填柴火。

南華早報報導，科技巨頭小米與華為的競逐持續延燒，在微博 擁有80萬粉絲的小米集團董事長特別助理兼公關部總經理徐潔雲，6日公開回應其涉嫌使用侮辱性詞彙「孩go」的爭議。面對網友質疑「張口閉口higo的人都能做高管」，徐潔雲澄清稱，「一位小米用戶經常在網上曬她互動的寵物叫孩go」，並表示自己只是互動問候。

然而該回應迅速登上熱搜，親華為的大V與粉絲則以「潔雲衛生紙」等品牌產品進行反擊嘲諷，讓兩大品牌的輿論戰再度升溫。

這起爭議源於今年6月，徐潔雲與一名親小米的汽車部落客互動時留言「孩go最近可好？」引發網友不滿。在當地網路社群，「海狗」或「HiGo」通常被視為對華為用戶的辱稱，而「孩go」被認為是其諧音變體；巧合的是，該涉事部落客5月才因發布不實資訊與侮辱性言論，遭華為旗下「鴻蒙智行」提告。

面對外界批評，徐潔雲近期亦頻頻發文，不僅出言「要鼓勵真牛逼，打擊吹牛逼」，還提及「我有一個同行朋友，學習能力挺強的」，引發市場熱議。

徐潔雲的「孩go」言論衝上熱搜之際，正值華為深陷「竹知了」公關危機。親華為陣營質疑，「竹知了」事件幕後有競爭對手操弄。

學者背景的微信公眾號分析指出，中國大企業普遍面臨網路黑子與聲譽管理壓力，導致公關領域常年劍拔弩張、陷入內捲焦慮。長久以來，「米粉」與「花粉」經年累月互撕，分別以「海狗」和「米猴」等綽號辱罵對方。相關部門雖進行網路生態治理，但在「舉報者往往也在幹自己舉報的事」的生態下收效甚微，企業間從手機延伸至新能源汽車的激烈的市場競爭，最終讓公關領域演變成難以收拾的輿論泥潭。