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女生洗澡大叔幫搓背…國民級小家電蘇泊爾辣眼廣告挨轟

中國新聞組╱北京8日電
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蘇泊爾因官方授權的藍V帳號發布多條AI生成低俗短影片引發輿論撻伐。（視頻截圖）
蘇泊爾因官方授權的藍V帳號發布多條AI生成低俗短影片引發輿論撻伐。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

蘇泊爾因授權帳號發布多條低俗AI短片遭批評，官方已下架並承認審核失守；事件也反映品牌流量焦慮、業績壓力與轉型困境。

國民級小家電品牌蘇泊爾，日前因官方授權的藍V帳號發布多條AI生成低俗短影片引發輿論撻伐，涉事影片充斥「女生洗澡，大叔進來幫搓背」、「女子闖男廁當眾演示清潔機」等不雅橋段。蘇泊爾官方5日回應，已於將問題影片全部下架，坦言審核機制有疏漏並已強化管理；然而截至目前，蘇泊爾未於官方管道公開致歉。

中新周刊報導，涉事AI生成影片劇情顯示，兩名男性在衛生間時，一名女性突然推門進入，並使用蘇泊爾品牌的蒸汽清潔機進行清潔演示。該帳號還發布了「女生正在洗澡，搓澡大叔進來搓澡」，「女生正在上廁所，清潔大叔進來打掃衛生」等類似劇情的視頻，標題中帶有「叔啥沒見過」等字眼。涉事的「蘇泊爾個護電器旗艦店」擁有約121萬粉絲，認證主體雖非蘇泊爾關聯企業，但明確標註「由品牌官方團隊授權經營」。

對此，網友紛紛表達強烈不滿，批評「為了流量連底線都不要」、「靠辣眼廣告擦邊行銷，太拉低品牌形象」。資深公關從業人員指出，授權帳號代表企業信任，品牌方在內容審核上嚴重缺位，AI只是提高效率的工具，不應成為低俗內容的藉口，這也折射出企業的流量焦慮。

低俗行銷背後，暴露出蘇泊爾面臨的業績壓力。據2026年半年度業績快報，蘇泊爾上半年營收114.10億元(人民幣，以下同)，年減0.59%；歸母淨利潤8.68億元，年減達7.7%，呈現「增收不增利」。受大宗原物料價格居高不下、外銷訂單減少及宏觀消費趨緩影響，整體小家電市場進入存量競爭，失去補貼後消費者更加精打細算，導致企業利潤空間遭到嚴重擠壓。

這場風波同時顯露出蘇泊爾過度依賴行銷與品類轉型的困境。蘇泊爾2025年財報顯示，其全年銷售費用高達24.09億元，相較之下研發費用僅4.76億元。由於烹飪與料理電器等廚房主力產品占總營收高達85%，市場趨於飽和下，蘇泊爾急於跨界拓展個人護理及家居領域，試圖推動AI技術提升行銷效率，卻因缺乏核心技術突破，轉而走向極端引流。

精華 FAQ

  • 爭議核心在於其官方授權帳號以AI生成多條低俗短影片博流量，內容包含洗澡搓背、闖男廁示範清潔等擦邊情節，因而被外界批評失去品牌底線。

  • 蘇泊爾表示已將問題影片全部下架，並承認內部審核機制存在疏漏，後續會強化管理。不過截至目前，品牌仍未在官方管道公開致歉。

  • 事件折射出蘇泊爾面臨增收不增利、行銷費用偏高而研發投入偏低的壓力，也顯示其在廚房電器趨於飽和後，急於跨界個護與家居卻缺乏核心技術突破。

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