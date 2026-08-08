14歲兒一句「大不了送外賣」 浙江爸真讓他去 結果令人意外

郝杰帶14歲兒子實地體驗送外賣。（視頻截圖）

近日網傳一段「擺爛兒子陪躺平老爹體驗外賣員30天」系列視頻火了。主人公是浙江義烏一對父子，面對14歲兒子頂嘴撂下「大不了去送外賣」的賭氣話語，這位父親郝杰沒有選擇說教、批評或指責，而是真的帶兒子去體驗送外賣。結果兒子送到崩潰，但學習了如何抗壓和精打細節，長期僵持疏離的父子關係也在日復一日的並肩奔波中悄然破冰。

據魯中晨報報導，在兒子說了那句「大不了去送外賣」的賭氣後，為讓孩子真切體會謀生不易，郝杰隨即特意挑選酷暑三伏天，帶著兒子開啟了外賣配送體驗。本次實踐規則簡單且嚴苛，郝杰僅為兒子提供100元人民幣的啟動資金，所有接單操作、路線規畫、收支開銷核算等全部事宜，均由14歲的兒子獨立負責，郝杰全程僅充當司機，不插手、不干預孩子的任何決策。

歷時近20天的盛夏戶外勞作，高溫暴曬、奔波勞累的外賣生活，郝杰的兒子收穫了實實在在的成長。從前懵懂任性的孩子，慢慢學會了精打細算過日子，也練就了直面高溫辛苦、扛住情緒崩潰的抗壓能力。值得一提的是，這場吃苦體驗並未直接讓孩子愛上學習，卻收穫了更為珍貴的教育成果。

這場實打實的社會實踐，還化解了僵持多年的親子 矛盾。郝杰坦言，每日和孩子擠在摩托車上穿梭奔波，自然而然拉近了彼此距離。從前怕他躲他的兒子，現在敢鬧小脾氣，敢商量事了。

據了解，郝杰2015年來到浙江義烏，2019年在此安家，做點小生意，這兩年不忙，他自嘲是「躺平老爹」。兒子今年14歲，在義烏讀初一。

在郝杰看來，這次經歷最大的價值從不是讓孩子吃苦歷練，而是讓隔閡多年的父子二人，徹底卸下偏見與疏離，真正讀懂彼此、認識彼此。