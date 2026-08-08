14歲兒一句「大不了送外賣」 浙江爸真讓他去 結果令人意外
近日網傳一段「擺爛兒子陪躺平老爹體驗外賣員30天」系列視頻火了。主人公是浙江義烏一對父子，面對14歲兒子頂嘴撂下「大不了去送外賣」的賭氣話語，這位父親郝杰沒有選擇說教、批評或指責，而是真的帶兒子去體驗送外賣。結果兒子送到崩潰，但學習了如何抗壓和精打細節，長期僵持疏離的父子關係也在日復一日的並肩奔波中悄然破冰。
據魯中晨報報導，在兒子說了那句「大不了去送外賣」的賭氣後，為讓孩子真切體會謀生不易，郝杰隨即特意挑選酷暑三伏天，帶著兒子開啟了外賣配送體驗。本次實踐規則簡單且嚴苛，郝杰僅為兒子提供100元人民幣的啟動資金，所有接單操作、路線規畫、收支開銷核算等全部事宜，均由14歲的兒子獨立負責，郝杰全程僅充當司機，不插手、不干預孩子的任何決策。
歷時近20天的盛夏戶外勞作，高溫暴曬、奔波勞累的外賣生活，郝杰的兒子收穫了實實在在的成長。從前懵懂任性的孩子，慢慢學會了精打細算過日子，也練就了直面高溫辛苦、扛住情緒崩潰的抗壓能力。值得一提的是，這場吃苦體驗並未直接讓孩子愛上學習，卻收穫了更為珍貴的教育成果。
這場實打實的社會實踐，還化解了僵持多年的親子矛盾。郝杰坦言，每日和孩子擠在摩托車上穿梭奔波，自然而然拉近了彼此距離。從前怕他躲他的兒子，現在敢鬧小脾氣，敢商量事了。
據了解，郝杰2015年來到浙江義烏，2019年在此安家，做點小生意，這兩年不忙，他自嘲是「躺平老爹」。兒子今年14歲，在義烏讀初一。
在郝杰看來，這次經歷最大的價值從不是讓孩子吃苦歷練，而是讓隔閡多年的父子二人，徹底卸下偏見與疏離，真正讀懂彼此、認識彼此。
起因是14歲兒子頂嘴時說出「大不了去送外賣」，父親郝杰沒有責罵，而是直接把這句話變成實際體驗，讓孩子親身感受謀生不易與工作的辛苦。 郝杰選在酷暑三伏天，僅給兒子100元啟動資金，接單、路線規畫、花費核算都由兒子自己負責，他全程只開車、不介入決策，讓孩子獨立完成。 兒子在高溫奔波中學會精打細算、承受壓力與情緒，雖未因此愛上學習，卻更懂得生活不易；同時父子天天並肩工作，關係也從疏離變得能溝通。
精華 FAQ
起因是14歲兒子頂嘴時說出「大不了去送外賣」，父親郝杰沒有責罵，而是直接把這句話變成實際體驗，讓孩子親身感受謀生不易與工作的辛苦。
郝杰選在酷暑三伏天，僅給兒子100元啟動資金，接單、路線規畫、花費核算都由兒子自己負責，他全程只開車、不介入決策，讓孩子獨立完成。
兒子在高溫奔波中學會精打細算、承受壓力與情緒，雖未因此愛上學習，卻更懂得生活不易；同時父子天天並肩工作，關係也從疏離變得能溝通。
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