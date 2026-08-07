吳艷妮現階段不考慮退役問題 喊衝奧運前8、破亞洲紀錄

吳艷妮以輕裝上陣的心態迎戰亞運。（新華社資料照片）

距離愛知．名古屋亞運開幕僅剩一個多月，中國女子100公尺跨欄名將吳艷妮正於北京集訓備戰。她表示，儘管傷病反覆、身體恢復能力不如以往，仍將以輕裝上陣的心態迎戰亞運，並強調：「我的目標是進入奧運 會前八，也想突破亞洲紀錄。」並稱退役不是現階段考慮問題，要做破紀錄獨一無二的人。

新華社報導，29歲的吳艷妮表示，隨著年齡增長，身體恢復能力已不如年輕時，每天訓練結束後身體反應都很大，筋膜炎、腰肌勞損及膝蓋積液等問題反覆出現，「身體有點扛不住，無力感很強」，但目前並沒有嚴重傷勢。

報導指出，吳艷妮將與衛冕冠軍林雨薇共同代表中國隊參加愛知．名古屋亞運女子100公尺跨欄賽事。她曾於2024年跑出12秒74的個人最佳成績，並於2025年創下女子60公尺跨欄8秒01的全國紀錄。今年整體參賽場次較少，不過6月底在全國田徑冠軍賽仍以12秒99奪冠，寫下中國選手本季最佳成績。

面對多位日本選手本季跑進13秒內，吳艷妮表示，自己的平跑速度並不占優勢，因此本季特別加強速度能力與爆發力訓練。亞運前，她還將參加8月12日至16日在浙江衢州舉行的全國田徑錦標賽，藉由實戰檢視備戰成果。

談及是否考慮退休，吳艷妮回答十分明確，「不是現階段考慮的問題。我的運動生涯還早著。」她表示，目前對自己的備戰狀態整體感到滿意，希望以輕裝上陣的心態迎接亞運，「能跑多快就跑多快」，一步一步完成每場比賽，全力以赴。

她也透露，自己的長期目標仍是站上更高舞台，希望進入奧運前八、突破亞洲紀錄，今年則希望挑戰女子100公尺跨欄全國紀錄12秒64。目前她已握有女子60公尺跨欄全國紀錄，希望持續突破自己。

吳艷妮也談到對紀錄的追求，表示希望成為打破紀錄的人，「我就想去做破紀錄的那個人，做獨一無二的那個人。」