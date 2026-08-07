曾讓奔馳、寶馬都失色…中國本土神車徹底宣告落幕

觀致汽車曾是國產汽車最高水準的代名詞，因350億資金被凍結，走上破產清算之路。（取材自飯點資訊 ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 觀致曾以高安全標準與國際人才打造，成為國產車品質象徵。

觀致曾以高安全標準與國際人才打造，成為國產車品質象徵。 重點二： 高定價、錯失SUV熱潮，使其長期銷量低迷並拖累資金鏈。

高定價、錯失SUV熱潮，使其長期銷量低迷並拖累資金鏈。 重點三：寶能接手後轉為內部消化，後續新能源轉型失敗終致破產。

汽車行業洗牌速度愈來愈快，很多年輕車主幾乎不認識國產老牌「觀致汽車」，但在十幾年前，它是國產汽車最高水準的代名詞；這個曾經在日內瓦車展上讓奔馳、寶馬、沃爾沃都黯然失色的「中國驕傲」，前後近500億（人民幣，下同）資金持續投入，最終卻因350億股權被凍結，企業走上破產清算之路。

飯點資訊報導，觀致成立於2007年，由奇瑞與外資合資打造，旨在突破國產車的低端標籤。品牌起步即匯聚全球頂尖車企核心人才，整車製造對標歐洲豪車標準。2013年首款「觀致3」上市，在歐洲碰撞測試中，得分超越沃爾沃、瑪莎拉蒂、奔馳，奪得全球同級最優成績，這是中國轎車第一次在國際安全榜單登頂，徹底打破國產車劣質的偏見。

然而，產品雖然獲得業內認可，卻在市場定位與行銷戰略上遭遇重挫。

報導指出，在奇瑞經營時期，觀致直接對標合資車的高定價策略，超出了當時國內消費者對國產品牌的接受度。加上品牌選擇主打競爭激烈的轎車市場，忽視了當時全民SUV的購車熱潮，導致銷量持續慘淡，三年內累計虧損66億元（約9.8億美元），拖垮奇瑞資金鏈。

據報導，在寶能接手時期，2017年寶能以66.3億元取得控股權，雖宣稱將年投入百億並打造「中國版特斯拉」，但接手後第二年的銷量暴增，實質上是將車輛出售給旗下共享汽車平台「聯動雲」的內部消化。隨著自產自銷模式結束，銷量隨即出現斷崖式下跌，2021年僅售出5000多台。

報導說，隨後寶能縮減造車投入，引發研發團隊流失與新車開發停滯。恰逢母公司地產業務下行，觀致陷入資金鏈斷裂，相繼爆發工廠停工、積欠薪資、門店倒閉與售後癱瘓等問題。在國內汽車產業全面向電動化轉型的過程中，觀致始終未佈局新能源產品，徹底被主流市場淘汰。

累積龐大債務後，觀致超過350億元股權遭司法凍結，並於2025年底由法院受理破產審查。

觀致18年的發展歷程，展示了頂尖技術團隊與嚴苛製造標準對提升國產車品質的貢獻，其培養的人才也輸送到各大頭部車企；但其因定價與轉型失誤導致的衰敗，也成為汽車產業在面對市場趨勢變化與資本運作時的經典案例。