北京鼓樓變露天影院 沉浸式體驗賦予古蹟新生

黃昏時刻在北京鼓樓看電影，鼓樓大門的紅牆灰瓦、遠方灰牆綠瓦的鐘樓，還有日落之際變化多端卻始終柔和的天色，都成為電影畫面的一部分。(記者陳宥菘／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北京鼓樓化身露天影院，讓觀眾在古蹟中沉浸式看電影。

北京鼓樓化身露天影院，讓觀眾在古蹟中沉浸式看電影。 重點二： 我在鼓樓生活節結合電影、音樂會與沙龍，打造新型文化體驗。

我在鼓樓生活節結合電影、音樂會與沙龍，打造新型文化體驗。 重點三：鐘鼓樓歷史本就與影藝相連，如今常態化活動推動古蹟活化再生。

北京作為1座古老都城，城市內有眾多古蹟。除了「參觀」、「打卡出片」之外，還有怎樣的玩法，可以讓人與古蹟的「距離」更靠近？

假日黃昏時分，1場場電影放映會、音樂會在北京中軸線北端的鼓樓內舉行。鼓樓的台階就是天然的座位，坐在草蓆編織的圓墊座位上朝舞台望去，視野所及不僅限於從平地架起的白色投影幕或小型舞台，鼓樓大門的紅牆灰瓦、遠方灰牆綠瓦的鐘樓，還有日落之際變化多端卻始終柔和的天色，都成為電影畫面與舞台背景的一部分。

本報記者在7月某個周末傍晚買票前往鼓樓觀影，天色從金黃、暖橘漸入粉紅，到晚間8點鐘樓點燈後，天色轉入幕藍。電影從晚間7點半放映，時不時還看到觀眾舉起手機，對著幾分鐘就變換一次色階的天空拍照。

當天是一連三天的「國產動畫片」主題日，現場各年齡層的觀眾都有。若擔心石階過硬、沒有靠背，也有舒適的露營椅座位可選擇。搭配夏夜晚風輕輕吹拂，幾位觀眾的思緒也就此沉澱，安心睡去。

這種親近歷史建築，享受悠閒的一系列活動，是由名為「我在鼓樓」生活節的文化品牌所舉辦。除了主打的露天電影，還會有音樂會、喜劇舞蹈、文化沙龍等輪番登場。它由外部單位「方壺昭文公司」承辦，將鐘鼓樓的歷史文化轉變為遊客可知、可感的全新業態體驗。

電影場次的票價約在人民幣68元（約10美元），音樂會票價貴一些，約人民幣158元（約23.4美元）。有人認為貴，也有人願意為現場氛圍與體驗買單。

此話不假。當代人們對於單向娛樂刺激已感到疲乏，正轉向追求能提供「情緒價值」的沉浸式體驗，這樣的活動類型更加符合新興娛樂消費模式。有年長的北京人回憶道，小時候就曾在鼓樓前廣場上看露天電影。

始建於元代的北京鐘鼓樓，在1925年北洋政府時期曾購入電影機、留聲機等設備，鐘樓還曾開設為「京兆通俗電影院」，顯示鐘鼓樓與藝文活動的淵源已久。如今，隨著「我在鼓樓」生活節的常態化舉辦，也賦予這些古蹟在當代社會有了活化與再生的可能。