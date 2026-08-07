中銀行試行「午休1.5小時」 上班族崩潰 央媒提1建議
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中國建設銀行恩施分行近日發布公告，宣布自2026年8月3日起轄內網點試行工作日午休，每日12點30分至14點暫停人工櫃面服務。此舉獲得眾多銀行基層員工力挺，但也有不少上班族表達擔憂，坦言僅能利用中午休息時間前往銀行辦理業務。對此，金融分析師評價兩極，一方認為應避免「一刀切」並考量客戶需求，另一方則主張在數位金融成熟下，此舉能以低成本提升服務品質。
時間財經報導，建行恩施分行公告顯示，試行期間上午營業時間為9點至12點30分，下午為14點至17點，午休期間全部人工櫃面服務停，自助設備與線上銀行仍維持運行。
這場銀行午休試點之所以引發關注，是因為在過去幾十年，銀行網點普遍實行「輪班制」，即櫃員輪流吃飯、櫃台不停業。
多位銀行一線從業者透露，櫃員平日早上7點多即須到崗處理準備工作，營業結束後仍需清點帳務並參加培訓，每日實際工作往往超過10小時；以往午間僅能輪流用20至30分鐘匆忙用餐，根本無法獲得完整休息。
報導指出，針對銀行網點調整營業時間，北京日報引述博通諮詢首席分析師王蓬博意見表示不贊同，他指出許多上班族與老年用戶仍有線下櫃檯需求，銀行不應簡單「一刀切」，應根據客流加強服務。央視網也在5日發布評論稱，「銀行午休1.5小時，留一個窗口行不行」。
招聯金融首席研究員董希淼則持肯定態度，認為在線上管道成熟的前提下，適度午休換取員工良好狀態，能以極低的線下時間成本換取更高的服務品質。
公告顯示，試行期間上午營業為9點至12點30分，下午為14點至17點；12點30分到14點之間，全部人工櫃面服務暫停，但自助設備與線上銀行仍可正常使用。 因為不少上班族只能利用中午休息時間前往銀行辦理轉帳、開戶或其他櫃檯業務，若午間完全停辦人工服務，會增加他們請假或另找時間處理的成本。 反對者認為銀行不應一刀切縮短服務，應依客流與線下需求保留窗口；支持者則認為在數位金融成熟下，適度午休可讓員工獲得完整休息，並以低成本提升服務品質。
精華 FAQ
公告顯示，試行期間上午營業為9點至12點30分，下午為14點至17點；12點30分到14點之間，全部人工櫃面服務暫停，但自助設備與線上銀行仍可正常使用。
因為不少上班族只能利用中午休息時間前往銀行辦理轉帳、開戶或其他櫃檯業務，若午間完全停辦人工服務，會增加他們請假或另找時間處理的成本。
反對者認為銀行不應一刀切縮短服務，應依客流與線下需求保留窗口；支持者則認為在數位金融成熟下，適度午休可讓員工獲得完整休息，並以低成本提升服務品質。
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