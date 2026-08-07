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中銀行試行「午休1.5小時」 上班族崩潰 央媒提1建議

中國新聞組／北京7日電
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近日，中國建設銀行恩施分行發布的一則網點試行午休的公告引發網友熱議。(取材自時間...
近日，中國建設銀行恩施分行發布的一則網點試行午休的公告引發網友熱議。(取材自時間財經)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：建行恩施分行試行午休1.5小時，暫停人工櫃面服務。
  • 重點二：午休試點引發上班族擔憂，因多靠中午辦理銀行業務。
  • 重點三：央媒與分析師看法分歧，聚焦員工休息與客戶需求。

中國建設銀行恩施分行近日發布公告，宣布自2026年8月3日起轄內網點試行工作日午休，每日12點30分至14點暫停人工櫃面服務。此舉獲得眾多銀行基層員工力挺，但也有不少上班族表達擔憂，坦言僅能利用中午休息時間前往銀行辦理業務。對此，金融分析師評價兩極，一方認為應避免「一刀切」並考量客戶需求，另一方則主張在數位金融成熟下，此舉能以低成本提升服務品質。

時間財經報導，建行恩施分行公告顯示，試行期間上午營業時間為9點至12點30分，下午為14點至17點，午休期間全部人工櫃面服務停，自助設備與線上銀行仍維持運行。

這場銀行午休試點之所以引發關注，是因為在過去幾十年，銀行網點普遍實行「輪班制」，即櫃員輪流吃飯、櫃台不停業。

多位銀行一線從業者透露，櫃員平日早上7點多即須到崗處理準備工作，營業結束後仍需清點帳務並參加培訓，每日實際工作往往超過10小時；以往午間僅能輪流用20至30分鐘匆忙用餐，根本無法獲得完整休息。

報導指出，針對銀行網點調整營業時間，北京日報引述博通諮詢首席分析師王蓬博意見表示不贊同，他指出許多上班族與老年用戶仍有線下櫃檯需求，銀行不應簡單「一刀切」，應根據客流加強服務。央視網也在5日發布評論稱，「銀行午休1.5小時，留一個窗口行不行」。

招聯金融首席研究員董希淼則持肯定態度，認為在線上管道成熟的前提下，適度午休換取員工良好狀態，能以極低的線下時間成本換取更高的服務品質。

精華 FAQ

  • 公告顯示，試行期間上午營業為9點至12點30分，下午為14點至17點；12點30分到14點之間，全部人工櫃面服務暫停，但自助設備與線上銀行仍可正常使用。

  • 因為不少上班族只能利用中午休息時間前往銀行辦理轉帳、開戶或其他櫃檯業務，若午間完全停辦人工服務，會增加他們請假或另找時間處理的成本。

  • 反對者認為銀行不應一刀切縮短服務，應依客流與線下需求保留窗口；支持者則認為在數位金融成熟下，適度午休可讓員工獲得完整休息，並以低成本提升服務品質。

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