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房東上鎖的櫃子裡 上海租客發現1相片 竟嚇哭連夜搬離

中國新聞組／北京7日電
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租客夜間在上鎖的櫃子裡發現逝者遺像，當場嚇哭連夜搬離，房東退還押金，平台「我愛我...
租客夜間在上鎖的櫃子裡發現逝者遺像，當場嚇哭連夜搬離，房東退還押金，平台「我愛我家」拒退仲介費，租客稱將提告。（取材自極目新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

上海租客透過仲介承租兩居室後，在房東上鎖櫃中發現遺像，室友受驚連夜搬走；房東已退押金，但租客擬向仲介追討費用並提告。

上海網友傑瑞（化名）日前通過仲介公司「我愛我家」整租一套兩居室，入住一個半月後，意外在房東上鎖的陽台櫃中發現一張逝者遺像。傑瑞表示，室友當晚被嚇哭並連夜搬離，事後房東退還了全部押金，但「我愛我家」表示仲介費無法退還。傑瑞擬提告仲介，要求退還2650元（人民幣，下同，約393美元）仲介費並賠償損失。

綜合極目新聞、津雲新聞報導，傑瑞表示，今年4月他和朋友通過「我愛我家」上海田東店看中這套位於徐匯區龍華地鐵站附近的房子，月租金5300元（約）。簽約前因原租客仍在，兩人未能仔細檢查，仲介亦未告知特殊事項。

交房時，房東稱主臥陽台帶鎖櫃子裝的是雜物、不用理會。7月20日晚間，室友因房間靠近馬路噪音大欲換房，整理時對陽台鎖著的櫃子感到不安。櫃子用老式自行車鎖纏繞，拉開縫隙後傑瑞用手機閃光燈照射，發現裡面裝著一張描著黑邊的遺像。

傑瑞回憶，室友當場嚇哭，兩人連夜訂酒店入住壓驚。次日兩人請假重新找房並冒雨搬家，當天亦是傑瑞的生日。事發後房東在微信承認櫃中確有遺像。傑瑞聯繫我愛我家門店及上海總部客服要求退還仲介費，但對方回覆「佣金退不了」。7月22日退房時，房東最初暫扣部分押金，後續經溝通已全部退還。傑瑞準備起訴我愛我家退還2650元仲介費，並考慮追討兩晚酒店安置費約1000元及搬家費約700元。

「我愛我家」上海總部工作人員表示，這件事已有對應負責人在處理。

北京京都律師事務所律師林斐然分析，法律上支持退租的「凶宅」特指發生過非正常死亡且房東故意隱瞞的情形。僅在櫃中遺留遺像屬於房東個人物品遺留，房屋本身無質量瑕疵，司法實踐中通常不認定為「根本違約」，難以支持直接退租。但根據「民法典」規定，出租人有義務保持租賃物符合約定居住用途，將遺像留存於出租屋已超出正常範疇，租戶有權要求限期移除；若房東拒絕配合致影響居住體驗，租戶可主張違約，仲介亦有義務協調更換合適房源。

精華 FAQ

  • 租客傑瑞與朋友透過「我愛我家」整租兩居室後，入住約1個半月，因室友想換房整理時對陽台上鎖櫃子起疑，才用手機燈照出櫃內的逝者遺像。

  • 房東事後在微信承認櫃內確有遺像，並在退房時把押金全數退還；但仲介表示佣金無法退，上海總部則稱已有對應負責人在處理此事。

  • 律師認為，單純遺留遺像未必構成法律上的凶宅或根本違約，但房東不得讓異常物品長期留在出租屋內，租客可要求限期移除，仲介也應協助協調。

租客 租金 地鐵站

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