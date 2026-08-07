「大白兔奶糖紙」在外網火了 有人捨不得扔還紋身上

大白兔奶糖的糖紙在外網火了，還有人把大白兔紋在了身上（取材自X平台）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 大白兔奶糖紙在外網爆紅，被外國網友盛讚為平面設計傑作。

大白兔奶糖紙在外網爆紅，被外國網友盛讚為平面設計傑作。 重點二： 有人收藏糖紙、做成紋身，還分享相關手機殼與包包。

有人收藏糖紙、做成紋身，還分享相關手機殼與包包。 重點三：國內網友因此討論老式審美、懷舊情結與品牌智財權。

中國的大白兔奶糖糖紙最近在外網火了，外國網友紛紛稱讚「這絕對是平面設計的傑作」，有人吃完糖捨不得扔紙，專門收集到速寫本裡，還有人把大白兔紋在了身上。莫非中國老式審美要翻紅了？

這起外網熱議源於網友分享的系列貼文。觀察者網報導，不少外國網友表達了對這款國民奶糖包裝的喜愛，有人讚嘆只需不到一美元就能獲得如此傑作，也有人因為包裝太漂亮而捨不得扔掉，選擇將糖紙收藏在速寫本中。更有甚者將大白兔圖案做成紋身，或曬出帶有大白兔元素的手機殼與包包。同時，部分外國網友還分享了酒類等「老式中國套餐」包裝，稱讚其設計審美令人歎為觀止。

此事隨後在國內網絡社區，引發了關於「新老審美差異」的熱烈討論。

據報導，支持老式審美的網友補充展示了上世紀的其他品牌糖果包裝、老連環畫以及童書插畫。他們認為，上世紀的設計雖然沒有現代眼花繚亂的多巴胺配色，卻顯得耐看且極具韻味。懷舊派網友指出，以前的美術工作者深入扎根生活，創作出來的作品禁得起時間考驗；相較之下，現代部分設計過度受到日本二次元審美等外來風格影響，失去了本土特色，甚至出現連桃花與梅花都分不清、一律用櫻花代替的現象，反映出某種程度的審美缺失。

報導指出，然而，另一派網友則持不同看法，認為每個時代都有屬於自己的審美標準，老舊的設計未必全面優於現代作品。這部分網友表示，大家對老包裝的推崇，很大程度上是中老年群體在藉由老物件緬懷過去的青春歲月與時代記憶，帶有懷舊情結的濾鏡。此外，也有網友從商業角度出發，提出專利保護與品牌授權等現實問題，指出在討論民族文化設計出圈的同時，也需要理性看待商業智財權的邊界。

這場由一張小小的奶糖糖紙所引發的討論，展現了不同文化背景與世代對中國傳統平面設計的不同視角，也拉開了人們對歷史設計價值與當代審美變遷的探討。

大白兔奶糖的糖紙在外網火了，網友稱讚「這絕對是平面設計的傑作」。（視頻截圖）

大白兔奶糖的糖紙在外網火了，網友稱讚「這絕對是平面設計的傑作」。（取材自X平台）