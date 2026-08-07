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16歲少女玩「戀陪本」2年花17萬 肢體接觸讓她無法自拔

中國新聞組／北京7日電
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16歲少女玩「戀陪本」，單次消費數百元，2年花17萬。 （取材自看看新聞Kn...
16歲少女玩「戀陪本」，單次消費數百元，2年花17萬。 （取材自看看新聞Knews ）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：16歲少女沉迷戀陪本，2年花費高達17萬元。
  • 重點二：她因情感綁定與肢體互動，反覆復刷無法自拔。
  • 重點三：業者未嚴格查驗年齡，未成年消費與欠款問題浮現。

兩年消費17萬元（人民幣，下同，約2.5萬美元），幾百筆訂單，單月最高消費超1.5萬元，這個怵目驚心的巨額帳單，來自一名年僅16歲的少女，她只為了購買一種叫「戀陪本」的沉浸式虛擬體驗。所謂「戀陪本」，就是專門讓玩家體驗「一對一」虛擬戀愛的劇本殺，簡單來說，就是花錢找遊戲主持人，陪玩家談一場戲裡的戀愛。

單次消費僅數百元的劇本殺，究竟如何演變成總計17萬元的巨額帳單？看看新聞Knews報導，16歲少女小黃（化名）因癡迷「戀陪本」，2年內累計消費高達17萬元，最終因欠下巨款被警察聯繫家長，才讓整起事件曝光。

小黃表示，最初是因為在學校兩點一線的生活過於無聊，被同學帶去玩便宜的傳統劇本殺，後來發現「戀陪本」更有趣。戀陪本設置專屬的情侶對位角色，主持人會針對角色設定打造差異化情感體驗。角色間不同的性格、結局與拉羈絆方式（包含肢體接觸與言語互動），讓人想不斷復刷體驗。

小黃透露，圈內未成年玩家相當多，店家在充值時雖曾詢問年齡，但隨便搪塞後並未核實身分證。兩年來她在劇本殺店消費達314筆，平均單價在388至488元之間，累積四、五百個預約訂單。由於沒有經濟收入，她多次向圈內玩家借錢，單筆最高負債達10萬元，甚至為了維持消費而給劇本殺店打黑工擔任NPC（非玩家角色）。

小黃的母親陳女士回憶，2025年11月23日晚上接獲徐匯派出所電話，得知有人報警聯繫不上孩子，且涉及經濟糾紛與欠款，才發現女兒的異常。女兒先前與她對抗了兩個多月，最後將預約平台帳號登錄到她的手機上，才揭開數百筆隱祕訂單。

陳女士指出，女兒疑似被劇本殺店的戀陪主持人長期進行情感綁定，對方每天與她聊天、分享生活並提供情感支持，導致女兒陷入沉迷，每天都想過去消費。陳女士事後上門要求協商退款，但店家態度強硬，表示不退款、報警也沒用。

針對這種新型態的消費模式，資深玩家王女士（化名）分析，傳統劇本殺是一生只能體驗一次的故事，但戀陪位的出現讓多刷能獲得完全不同的體驗。戀陪主持人今天扮演民國時期的大哥、明天是仙俠世界的道侶、後天則是黑幫老大，全圍繞著單一玩家運轉，提供現實生活中難以獲得的高額情緒價值與角色扮演體驗，極易讓人迷失。

劇本殺店家與業內人士則從商業角度指出，劇本殺行業單次遊戲時間長、翻台率低，在戀陪本出現前整體單價與利潤難以提升。戀陪本是市場選擇的結果，既滿足了消費者的情感需求，也提高了店家的利潤率，進而形成「玩家求情緒、店家求利潤、主持人靠情感鎖客」的閉環。

戀陪本場景，此為示意圖。（取材自南風窗）
戀陪本場景，此為示意圖。（取材自南風窗）

精華 FAQ

  • 她起初只是玩傳統劇本殺，後來迷上可一對一談戀愛的戀陪本，因主持人持續聊天、陪伴與肢體互動，產生強烈情感依附，於是反覆消費。

  • 少女因欠下巨款遭警方聯繫家長，母親接到派出所電話後才知情；之後她把預約平台帳號登入母親手機，數百筆隱祕訂單才被揭開。

  • 事件顯示店家對未成年身分查核不嚴，且以情感綁定、角色沉浸和高情緒價值刺激復刷，容易讓玩家過度消費，甚至衍生借貸與欠款。

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