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吉林「大樓溫度計」顯示數字爆表 網笑：早知設計50℃

中國新聞組／北京7日電
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通化一大樓外溫度計顯示氣溫為40℃。（視頻截圖）
通化一大樓外溫度計顯示氣溫為40℃。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：吉林通化巨型溫度計顯示40℃，因衝頂刻度引發網友熱議。
  • 重點二：氣象局澄清該數值受日照影響，非官方百葉箱測得溫度。
  • 重點三：通化發布高溫藍色預警，預計未來24小時仍將升至33℃以上。

東北地區近日持續高溫，吉林通化大樓外牆一座巨型溫度計顯示氣溫達40℃，由於已衝頂該溫度計的最高刻度極限，引發網友熱議調侃「刻度設計太低」。對此，通化市氣象局6日回應澄清，天氣預報溫度係於百葉箱內測得，該巨型溫度計顯示40℃係因長時間遭太陽直射所致，近年當地天氣預報最高氣溫其實並未達到40℃。

極目新聞報導，被網友拍攝關注的巨型溫度計，位於中國工商銀行通化濱江支行大樓外牆，最上方顯示器直接顯示當前氣溫40℃。視頻討論區裡，有網友稱「草率了，早知道設計成50℃就好了」。

銀行工作人員說明，該設施並非銀行所建，而是當地城市亮化工程施工時修建，已有多年的歷史。當地店家也表示，近日通化氣溫較高，尤其是中午太陽直射時，整體環境有明顯悶熱感，但在陰涼有風處則能緩解不少。

通化市氣象局工作人員指出，近日當地天氣預報最高氣溫多為30多度，但隨著氣候變化，當地夏季氣溫確實越來越高。

通化市氣象台亦於6日上午8時42分發布高溫藍色預警信號，預計未來24小時內東昌區、二道江區、通化醫藥高新開發區及通化陸港經濟開發區等多個鄉鎮街道，最高氣溫將升至33℃以上，提醒民眾與相關部門做好防暑降溫工作。

精華 FAQ

  • 因為它在高溫天氣下直接顯示40℃，已達最高刻度上限，讓網友覺得設計刻度太低，紛紛調侃若早知道就該做成50℃，因此成為熱議焦點。

  • 氣象局指出，官方天氣預報溫度是在百葉箱內測得，較為標準；巨型溫度計則長時間遭太陽直射，才會顯示到40℃，不代表當地官方最高氣溫真的達到40℃。

  • 通化市氣象台6日上午發布高溫藍色預警，預計未來24小時內東昌區、二道江區等多地最高氣溫將升至33℃以上，提醒民眾與相關部門做好防暑降溫。

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