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廣東7月用電量破千億千瓦時 創新高…印證經濟活力

中國新聞組╱北京7日電
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中國南方電網廣東電網公司5日公佈，廣東省7月全社會用電量突破千億千瓦時大關，達1007.98億千瓦時，成為中國內地首個單月用電量突破千億千瓦時的省份，強勁的電力需求折射出廣東經濟的韌性與活力。

中新社報導，今年1月至7月廣東省全社會用電量達5722.80億千瓦時，同比增長7.67%。 用電數據分析表明，廣東正加速培育新質生產力。2026年1月至7月，廣東第二產業用電量3283.51億千瓦時，同比增長7.84%。其中，高技術及裝備製造業用電量同比增長8.77%，細分領域中，汽車製造業（18.32%）、專用設備製造業（14.48%）、計算機/通信和其他電子設備製造業（10.51%）用電量增速位居前三。

同期，全省「三新」（即新產業、新業態、新商業模式）行業，具體包括：中成藥生產、生物製藥、風能原動設備製造、醫療設備製造、新能源車整車製造等九個行業，用電量達220.51億千瓦時，同比增長41.27%，增速約為全省平均水平的5.38倍，經濟新動能澎湃之勢清晰可見。

特別是受人工智能算力需求激增驅動，1月至7月廣東省內數據中心用電量同比增長19.76%。當中韶關市作為華南地區唯一的國家數據中心集群，用電量同比增長317.90%。南方電網廣東韶關供電局正超前布局，加大對相關區域的供電能力。

高技術裝備馬力全開，消費品製造也在「向智」而行，該時期廣東消費品製造業用電量同比增長6.39%。

面對持續高位的用電需求，南方電網廣東電網公司多措並舉築牢電力保供防線，源源不斷的電能支撐廣東經濟社會高質量發展。

精華 FAQ

  • 因為廣東7月全社會用電量達1007.98億千瓦時，成為中國內地首個單月用電量突破千億千瓦時的省份，顯示當地經濟活動旺盛，也反映出強勁的電力需求。

  • 1月至7月，廣東第二產業用電量同比增長7.84%，其中高技術及裝備製造業增長8.77%；細分來看，汽車製造、專用設備製造與計算機/通信和其他電子設備製造增速居前。

  • 廣東三新行業用電量達220.51億千瓦時，同比增長41.27%；同時數據中心用電增長19.76%，韶關作為華南唯一國家數據中心集群，用電更大增317.90%，凸顯AI與新產業需求。

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