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2026北京服貿會 300家500強企業設展

中國新聞組╱北京7日電
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北京市商務局黨組成員、北京市國際服務貿易事務中心主任趙旗舟5日表示，目前已有60餘個國家、地區和國際組織確認在2026年中國國際服務貿易交易會‌（簡稱「服貿會」）設展辦會，參會的世界500強和行業龍頭企業近300家。 　　

中新社報導，當天在北京舉行的服貿會成果落地情況媒體吹風會上，趙旗舟介紹，2026年服貿會圍繞培育「中國服務」品牌，展示服務政策、實踐成果、優秀案例和解決方案；同時，首次搭建「出海服務推介路演區」，邀請金融、法律、會計、知識產權、廣告、人力資源等企業和專業機構進行推介。 　在便利化參會方面，今年將設置專屬洽談區，推行電子證件快速核驗、多語種指引、智能講解機器人，升級服務驛站，優化交通客流和行車組織路線，同時圍繞在會期建立起來的對接聯繫以及達成的意向合作線索，建立展後跟蹤服務機制，確保項目活動雙方在展會結束後能够順利達成合作。

趙旗舟表示，圍繞展客商需求，服貿會持續升級服務保障體系，推出多項便利化舉措，讓洽談更高效、對接更精準、體驗更順暢。今年繼續改版中英文網站，增加智能推薦功能，升級去年推出的ＡＩ助導圖，實現從「人找信息」到「信息找人」。去年在平台上推出了線下約定，這一功能一經推出就受到一致認同，已發佈供需項目2900餘項，促成線下約談和洽商370餘場。

2026年服貿會將於9月9日至13日在北京舉行。服貿會永久會址（首鋼園）新建空間主體結構已完工，預計8月15日完工驗收。

精華 FAQ

  • 目前已有60餘個國家、地區和國際組織確認設展辦會，參會的世界500強和行業龍頭企業近300家，顯示2026年服貿會的國際參與度與產業影響力持續提升。

  • 本屆將圍繞培育「中國服務」品牌展示政策、成果與案例，並首次搭建「出海服務推介路演區」，邀金融、法律、會計、知識產權、廣告與人力資源等機構推介服務。

  • 會場將設專屬洽談區、電子證件快速核驗、多語種指引與智能講解機器人，並升級服務驛站與交通動線，會後還建立跟蹤服務機制，促成意向合作順利落地。

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