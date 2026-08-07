遊客睡車上也要收150元住宿費 伊犁酒店翻車 退費並補償

圖為飯店的停車場。（取材自洪觀新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 重慶遊客赴新疆伊犁住宿遇房源緊張，兩名同行女子被迫睡車內，離店時卻遭酒店索取150元「車上過夜費」，經市監介入後酒店退費並補償1000元。

來自重慶的王先生一行人7月前往新疆 伊犁旅遊，因酒店房源緊張，同行兩名女士被迫在自己車內睡了兩晚，離開結算時，竟被酒店額外索要150元人民幣的「車上過夜費」。經當地市場監督管理局介入督辦後，涉事酒店負責人承認係管理失誤，已全額退還該筆費用並主動補償1000元，雙方達成和解。

洪觀新聞報導，7月27日深夜，王先生與兩位女同伴抵達伊寧市伊美臻選酒店時，僅剩一間大床房。三人無法共住，且周邊酒店民宿全數爆滿，兩位女士無奈選擇在自家車內湊合過夜；翌日一行人經介紹轉至另一家酒店，仍面臨房間不足狀況，其中一名女士只得繼續在車上過夜。不料7月29日辦理離店時，酒店竟以第一晚兩人、第二晚一人為由，開出每人50元的「車上過夜費」帳單。

面對奇葩帳單，王先生氣憤直言：「車是我們的，油是我們的，停車費我們也交了，怎麼睡自己車裡還要收錢？」王先生隨後要求開具正規發票遭拒並報警，在警方協調下酒店才開具備註為「車上住宿費」的發票。王先生坦言：「活了50多年，這種事情還是頭一次遇到，實在是太離譜了。」事件曝光後，網友也紛紛傻眼留言，「睡自己車裡也要被抽稅？」、「離譜到不可思議」。

針對此爭議，伊寧市市場監督管理局工作人員表示：「這種事情我們也是第一次遇到，確實不合理。哪怕只有一個人入住，同行的旅客也應得到尊重和幫助」。涉事酒店工作人員則稱，出於安全考量不允許客人在車內過夜，對收費一事宣稱不知情，稱具體事務由當時看管人員負責。

事後，自稱酒店負責人的馬女士聯繫王先生表達歉意，坦言酒店開業不到一年，經驗不足，因外出辦事臨時交由他人打理才引發風波，承諾將深刻檢討並進行整改。最終酒店退還150元「車上過夜費」並補償1000元，為這場「車中宿」引發的離譜收費爭議畫下句點。

圖為伊美臻選飯店。（取材自洪觀新聞）