四川女藉「0元購」薅走3000台電器 警花8小時才清點完

嫌犯張某。(取材自央視新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 四川成都警方破獲一起電商漏洞盜竊案，前員工張某利用「以舊換新」系統缺陷，以0元購下單3711次，竊得3000多台家電並倒賣牟利，警方已逮捕相關嫌犯並修補漏洞。

四川成都警方前不久破獲一起利用系統漏洞竊取家電案，某電商 平台前員工張某利用平台「以舊換新」活動漏洞，累計下單3711條異常訂單，以「零元購」方式竊取3000多台全新電器並倒賣牟利。目前，涉事電商平台已修復相關技術漏洞，張某及兩名知情索財的前同事余某、李某因涉嫌盜竊罪被警方依法採取刑事強制措施，其他涉案人員已主動退贓退賠，案件正進一步偵辦中。

央視新聞報導，成都市公安局武侯區分局機投橋派出所接獲報案後將張某抓獲，在其家中查獲166件全新未拆封家電及22件已拆封家電。隨後警方在其租用的倉庫內進行搜查，整整耗時八個小時才完成清點，共查扣977件全新小型家電，另有大量貨物已遭二手轉售牟利。網友對此紛紛驚嘆「貨物居然能堆積如山」、「這哪是薅羊毛，根本是搬空倉庫」。

張某交代的作案手法顯示，該系統漏洞需要極快的手速。下單時通過兩次快速切換舊設備選項，先取消大型訂單再返回小型訂單，系統就會顯示「0元購」。張某全程未提供任何一台可供回收的舊家電，便不用支付一分錢拿到全新電器。張某供稱，最初只是在以舊換新時意外發現漏洞，出於「薅羊毛」心態添置自家電器，隨後萌生倒賣謀利心思，因害怕東窗事發，還借用親友及五名前同事的帳號一起下單。

隨著下單量暴增，前同事余某與李某察覺異常並主動向張某打探操作方法。面對詢問，張某刻意隱瞞且對核心作案手法閉口不談，余某與李某見狀，除了向張某索要全新電器外，還主動索取了數千元人民幣的好處費，最終兩人也因涉案一同落網。

這起事件始於今年5月30日，涉事電商平台工作人員向成都警方報案，指稱後台數據發現大量異常，有人以超低價甚至零成本獲取全新電器，警方分析鎖定平台前員工張某並一舉破案。公安機關事後向平台提出風險提示建議，協助修復技術隱患，避免類似漏洞再次被利用。

女子家中堆滿紙箱。(取材自央視新聞)