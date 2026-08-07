月球有了「中國標準」 全月地質圖出爐 標註1.3萬撞擊坑

中國編制完成1：500萬全月地質圖，對月球歷史進行了一次系統性重寫和精細化描繪。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國科研團隊完成新版全月地質圖，整合嫦娥探測成果，精細修訂月球年代、岩石分類與圖例標準，為月球科研與深空探測提供新依據。

中國科研團隊近日完成新版「全月地質圖」編制，新華社報導，該1∶500萬比例尺全月地質圖整合嫦娥工程等最新探測成果，精準標註逾1.3萬個撞擊坑和81個撞擊盆地，並在月球地質年代、岩石分類等方面進行更新。這是繼2024年中國發布全球首張1：250萬月球地質圖後，對月球地質演化認知的又一次系統性重塑。從精細的年代劃分，到自主的編圖標準，為月球研究立下了屬於中國的「新坐標」。

新華社報導，上述新版「全月地質圖」由中國地質科學院地質研究所編製，主圖長約280公分、高約120公分，附帶月球南北極局部地質圖，系統集成從探月工程嫦娥一號到六號的十餘年數據，精準標註逾1萬3000個撞擊坑和81個撞擊盆地，畫分出14類地質構造和17種岩石類型。

中國地質科學院地質研究所6日表示，基於嫦娥工程等最新探測成果，兼顧科學嚴謹性與直觀性，並在修正「月球時鐘」、更新「月球物質清單」和定製「專屬放大鏡」這三方面實現系統創新。

報導提到，依據最新研究，該科研編製團隊對月球地質年代進行精細化修訂，艾肯紀起始年齡調整為43.3億年，酒海紀起始年齡調整為41.7億年，雨海紀起始年齡微調至39.2億年，在全球尺度上首次對月球晚期地層進行更細緻的劃分。

據了解，中國月球地質年表採用「三宙六紀」畫分方案，依序包括冥月宙（岩漿洋紀）、古月宙（艾肯紀、酒海紀、雨海紀）及新月宙（愛拉託遜紀、哥白尼紀）。該方案由中國科研團隊建立，以月球內外動力地質演化為主線，並建立月球構造與岩石類型分類體系。

在月球物質清單方面，中國地質科學院地質研究所指出，團隊採用更高分辨率的月表關鍵礦產分布圖，優化了岩石分類標準。利用嫦娥四號、六號最新發現，在南極艾肯盆地新識別出一類名為「輝長蘇長岩」的岩石。

此外，報導提到，該團隊也定製「專屬放大鏡」，針對1:500萬比例尺製圖需求，建立分類型的差異化最小表達尺度，確保宏大圖面既有整體可讀性，又不遺漏具有重大科學價值的關鍵地質特徵。

據介紹，過去編圖用國外規範，如今，全世界引用這張圖，要先讀懂「中國標準」。新圖採用的全套圖式圖例和用色標準，已通過中國地質學會團體標準認證，從符號到配色完全自主。這套標準還將服務於中國後續火星、小行星等天體地質編圖，構建起中國深空探測地質編圖的自主體系。

中國地質科學院地質研究所所長楊志明表示，新版「全月地質圖」發布，為中國未來月球科研站建設、著陸區選址及深空探測提供了重要科學支撐，也為人類探索太陽系演化作出了新的中國貢獻。

中國編制完成1：500萬全月地質圖，對月球歷史進行了一次系統性重寫和精細化描繪。(新華社)