進發射前最後準備階段 嫦娥七號將探月 尋南極水冰資源

嫦娥七號將發射，計畫在月球南極找到水冰。（取材自「中國探月」）

今年下半年，中國探月即將再次啟程。目前，嫦娥七號探測器及運載火箭均已抵達中國文昌航天發射場，進入發射前最後的準備階段。嫦娥七號的目標是探索月球南極，尋找水冰資源，同時開展國際聯合探測。中國探月工程總設計師吳偉仁院士此前表示，嫦娥七號是國際月球科研站基本型的組成部分，任務成功後將為國際月球科研站建設「開一個好頭」。

香港 媒體報導，嫦娥七號探測器採用「四器一星」組合模式，包含軌道器、著陸器、巡視器、飛躍器以及中繼衛星，將勘察月球南極月表環境、月壤水冰等，開展月球形貌、成分和構造的高精度探測與研究。其中，飛躍器將配備水分子分析儀，從月球南極的陽光照射區飛到永久陰影區內的撞擊坑底部進行探測，以確定水冰的位置、數量和散布情況。

值得一提的是，嫦娥七號不僅是中國的探月任務，更是一次大規模的國際聯合探測，遴選出七個國家和國際組織的六台科學載荷，分別搭載於嫦娥七號的著陸器和軌道器上，與中國的科學載荷一同探索神秘的月球南極。

此外，嫦娥八號任務計畫於2029年前後發射，將著陸在月球南極附近萊布尼茨—貝塔高原，與在此之前實施的嫦娥七號任務共同開展科學探測和資源開發利用驗證試驗，為國際月球科研站建設奠定基礎。