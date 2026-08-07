A股上市銀行最年輕行長…80後女櫃員逆襲、掌4200億元
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高管團隊年輕化趨勢正在中國銀行業蔓延。江蘇常熟銀行近日發布多份董事會決議公告，宣布聘任「80後」幹部朱娟為副行長。值得注意的是，新任副行長朱娟與多位高管均是從最基層的櫃員或辦事員一路晉升，展現出該行獨特的基層提拔機制與代際更替風潮。
大風新聞報導，常熟銀行近年保持業績雙增。截至2025年末，其實現營業收入116.19億元（人民幣，下同，約17.21億美元），同比增長6.51%；歸母淨利潤為42.19億元，同比增長10.65%；2026年一季度總資產規模達4194.35億元，同比增長4.06%。
公開資料顯示，朱娟為本科學歷、碩士學位，具備經濟師職稱，2026年7月剛履新常熟銀行黨委委員。她的職業生涯始於崑山農村信用社聯合社陸家信用社的綜合櫃員，此後歷任客戶經理、支行行長、公司業務部總經理及公司銀行總部總裁等職。而首席資訊官擬任人選劉煜，同樣是從資訊科技部辦事員起步，逐步成長為高級工程師與技術管理高層。
值得注意是，朱娟之前，常熟銀行已經把「最年輕」的紀錄刷過好幾輪。2025年11月13日，生於1986年8月的陸鼎昌被聘任為行長，時年39歲的他成為當時A股上市銀行最年輕的行長；把時間再往前撥，前任行長包劍上任時42歲，同樣是當時的A股最年輕行長。
除了管理層新陣容落地，常熟銀行亦持續深化經營布局。作為全國首家設立村鎮銀行的縣市級農商行，該行董事會日前審議通過吸收合併泰州高港興福村鎮銀行，規畫將其改設為泰州分行下轄網點。
值得注意的是，近期，江蘇多家A股上市銀行進入人事調整窗口期。
8月4日，紫金銀行發布公告，國家金融監督管理總局江蘇監管局核准李曉宇董事任職資格。簡歷顯示，李曉宇1986年出生，碩士研究生學歷。曾任紫金農商銀行泰山支行客戶經理，黨委辦公室/黨群工作部辦事員、中心經理、副總經理，總行營業部副總經理，總行營業部總經理。
7月31日，張家港行宣布完成董事會換屆選舉，選舉吳開為第九屆董事會董事長，聘任王輝為行長兼首席合規官；同步一次性聘任5名副行長，搭建起新一屆經營班子，相關人員任職資格尚待監管核准。原董事長孫偉因到齡轉崗，不再擔任董事長職務。
此輪調整最顯著的特徵是代際更替。60後銀行高管集中到齡退休或轉崗，70後80後逐步走上核心崗位。
常熟銀行新聘任的高管是80後朱娟，擬任副行長。她具本科學歷、碩士學位與經濟師職稱，職涯從基層綜合櫃員起步，逐步升任客戶經理、支行行長及公司銀行高層。 因為她不是空降高管，而是從崑山農村信用社聯合社陸家信用社的綜合櫃員做起，之後歷經業務、支行與總部等多個崗位，反映常熟銀行重視內部培養與逐級晉升。 最明顯的是高管團隊年輕化與代際更替。60後逐步退休或轉崗，70後、80後開始接掌核心職位，紫金銀行、張家港行與常熟銀行都出現了相關人事調整。
精華 FAQ
常熟銀行新聘任的高管是80後朱娟，擬任副行長。她具本科學歷、碩士學位與經濟師職稱，職涯從基層綜合櫃員起步，逐步升任客戶經理、支行行長及公司銀行高層。
因為她不是空降高管，而是從崑山農村信用社聯合社陸家信用社的綜合櫃員做起，之後歷經業務、支行與總部等多個崗位，反映常熟銀行重視內部培養與逐級晉升。
最明顯的是高管團隊年輕化與代際更替。60後逐步退休或轉崗，70後、80後開始接掌核心職位，紫金銀行、張家港行與常熟銀行都出現了相關人事調整。
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