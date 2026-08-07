阿里巴巴傳將對千問AI大型用戶營收抽成 跟進月之暗面

阿里巴巴傳出計畫針對其新一代開源AI模型千問，要求大型用戶分享利用該模型所創造的部分營收。(路透)

路透引述兩位知情人士說法報導，中國科技巨頭阿里巴巴 計畫針對其新一代開源AI模型千問，要求大型用戶，分享利用該模型所創造的部分營收。

正如同中國AI新創公司月之暗面在上月推出、引發市場轟動的Kimi K3模型，阿里巴巴即將推出的千問3.8-Max屬於開源且開放權重的模型，意即允許開發者可下載模型的底層訓練權重，也就是支撐系統運作與調整能力的參數設定，並據此運作或修改模型。相較下，美國AI業者OpenAI 、Anthropic以及Alphabet旗下Google 則屬於閉源模型。

開源模型通常被認為可以免費使用，但月之暗面的Kimi K3授權條款中其實包含一項規定：任何將該模型做為商業服務對外銷售，且年營收超過2000萬美元的機構，必須與月之暗面另外簽訂商業協議。

兩位知情人士表示，阿里巴巴最快下周在自家的開源AI模型導入類似機制。

迄今為止，阿里巴巴僅對在其自家雲端運算平台上託管並使用其模型的開發人員收費，但允許客戶在其自有的資料中心內免費使用其大部分的開源產品。

這項計畫顯示，中國AI業者雖然以推出性能接近OpenAI與Anthropic、卻採開源方式的模型震撼市場，但在商業模式上，正逐漸朝一致方向發展，希望藉此擴大市占率，挑戰美國競爭同業。此時，美國企業與中國AI業者之間，依據使用中國模型而來的營收進行抽成的商業合作已開始形成。

兩位知情人士說，Kimi K3的授權條款要求合作夥伴分享營收，其中一位表示，月之暗面的營收抽成比率最高可達30%，阿里巴巴也計畫採取這種營收抽成制度，不過目前抽成比率尚不明朗，仍在討論中。

月之暗面拒絕對此置評。

中國IT服務商中軟國際上月已在監管文件中揭露與月之暗面簽署營收抽成協議，但未公開抽成比率。

路透分析，中國AI業者正沿用矽谷軟體產業的典型策略：先以免費或低價提供軟體，之後再向大量商業使用者或額外服務收費。

雲端運算公司DigitalOcean執行長斯里尼瓦桑表示：「企業支付的是與這些開放權重模型開發團隊合作的費用，以確保部署最佳化，也會支付費用取得下一代模型的優先使用權。」

阿里巴巴傳出計畫針對其新一代開源AI模型千問，要求大型用戶分享利用該模型所創造的部分營收。(路透)